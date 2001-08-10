Тихоокеанское
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Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке

Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Праздник Луны и Урожая (Чжунцю): стихи и песни об осени» состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 октября. Участниками встречи стали представители школы китайского языка LingvoСhi (г. Южно-Сахалинск).

Мероприятие было посвящено дню поклонения богу Луны. Его отмечают в Китае в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. В честь праздника в СахОУНБ прошел конкурс чтецов и переводчиков. Учащиеся китайской школы декламировали по памяти произведения известных китайских авторов, посвященные осени, а также самостоятельно переводили их на русский язык.

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