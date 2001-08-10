Тихоокеанское
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12:58, | Новости культуры Сахалина и Курил

В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке

В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Громкие чтения детской литературы состоялись 28 октября в рамках проекта «Английский на подушках» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Гостья встречи, постоянный волонтер СахОУНБ Шэрил Уитфилд, прочитала на английском языке рассказ «King's pudding» (Королевский пудинг). Ребята обсудили прочитанное и выучили несколько новых слов на английском языке. В завершение встречи юные читатели рисовали и вырезали летучих мышек к празднику Хэллоуин.

Напомним, что цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Следующая встреча в рамках проекта «Английский на подушках» состоится 18 ноября в 12.00

Необходима предварительная запись по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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