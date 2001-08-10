Книжная выставка ко Дню народного единства открылась в Сахалинской областной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка, приуроченная ко Дню народного единства, начала свою работу в главной библиотеке островного региона 30 октября.

Вниманию читателей представлены красочные издания, знакомящие с богатым историческим прошлым нашей страны. Это книга Павла Милюкова «История русской нации», «История России для детей и взрослых» Владимира Соловьева, раскрывающие нерасторжимую связь времен и преемственность поколений. Серия книг «Удивительная Русь» Жанны Андриевской заинтересует любителей популярной этнографии. Автор знакомит читателей с национальными традициями, верованиями, бытом русского народа с древности до наших дней, рассказывает о том, как строили жилища, воспитывали детей, отмечали торжественные события.

Помимо прочего, на экспозиции представлен ряд книг о достопримечательностях России, поэтические сборники о жизни русского народа.

Выставка расположена в Центре мобильного обслуживания (1-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 5 ноября.