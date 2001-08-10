Тихоокеанское
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11:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев познакомят с научным наследием Института морской геологии и геофизики

Сахалинцев познакомят с научным наследием Института морской геологии и геофизики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер-презентация «Научное наследие Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 31 октября. Начало в 16.00.

Гости встречи познакомятся с историей старейшего учреждения академической науки на Дальнем Востоке, а также сотрудниками института, которые расскажут о некоторых научных направлениях ИМГиГ ДВО РАН.

Дополнит мероприятие выставка научных изданий и документов из архивного фонда отчётов ИМГиГ ДВО РАН. Кроме печатных изданий на экспозиции представлены спилы древесных растений и гербарий из коллекции лаборатории экологии растений и геоэкологии. Выставка будет работать в фойе библиотеки до 10 ноября 2023 года.

Вечер-презентация пройдет в зале заседаний СахОУНБ.  Вход свободный.

Дополнительная информация и справки по телефону +7(4242) 45-25-53.

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