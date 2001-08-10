Спектакль Чехов-центра «Записки сумасшедшего» номинирован на «Золотую Маску»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спектакль Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова «Записки сумасшедшего» номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». Экспертный совет выдвинул постановку на соискание в пяти номинациях:

драма/спектакль малой формы;

драма/работа режиссёра – Роман Кочержевский;

драма/мужская роль – Константин Вогачев;

драма/работа художника – Сергей Илларионов;

драма/художник по свету – Константин Бинкин.

Также постановка сахалинского Чехов-центра «Песочница с вайфаем в космосе» (режиссер Михаил Заец) вошла в лонг-лист «Золотой Маски», сформированный двумя Экспертными советами. Самые заметные премьеры прошлого сезона эксперты отобрали из 1116 постановок в театрах по всей России.

«Испытываю невероятную гордость за наш театр, ведь «Золотая Маска» - самая престижная премия, которая существует в российском театральном мире. Безусловно, мы очень любим то, что делаем, и радуемся, когда профессиональные эксперты дают нашим постановкам высокую оценку, - считает директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. – Особенное чувство гордости испытываю за Константина Вогачева. Этот год стал для него знаковым: в марте ему первому в истории региона присвоили звание «Заслуженный артист Сахалинской области» и вот теперь номинация за роль Поприщина на «Золотую Маску». Люблю, горжусь и верю в победу!»

Константин Вогачев признался, что когда узнал о том, что номинирован, просто не поверил: «Эта новость для меня стала совершенно неожиданной. Когда директор театра Татьяна Николаевна позвонила мне вечером и сообщила о номинации, хорошо, стул рядом оказался, я как будто в осадок выпал. Мне кажется, до сих пор осознаю, что произошло. Особенно сейчас, когда посмотрел, с какими артистами я встал в один ряд… Такая масса чувств. Это для меня очень приятно, очень почетно, трогательно. Я горд за себя и театр».

Напомним, что спектакль «Записки сумасшедшего» появилась в репертуаре Чехов-центра в сентябре прошлого года. Постановка была реализована на средства гранта «Поддержка молодой режиссуры» в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Для режиссера Романа Кочержевского было важно привезти постановочную команду именно из Санкт-Петербурга, чтобы перенести ощущения от этого города на сцену сахалинского театра. Художник Сергей Ларионов придумал в Черном зале театра универсальную среду для гоголевского текста, некий мир воспоминаний главного героя, а художник по свету Константин Бинкин создал световые картины, которые подчеркнули движение артистов в пространстве.

Роман Кочержевский поблагодарил команду островного тетра за работу: «Я хочу поздравить с номинациями весь коллектив Чехов-центра, артистов, постановочную бригаду и всех, кто работал с нами на выпуске этого спектакля. Я благодарен Чехов-центру за возможность совместной работы, это было особенное удовольствие и непростая задача привезти к вам на остров, на другой конец света частичку Петербурга. И я особенно рад, что наша работа высоко оценена. Спасибо! И еще раз поздравляю».