Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян принять участие в онлайн-тесте «Я на этой земле останусь...», приуроченном к 105-летию со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика Александра Галича, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Тест доступен на сайте библиотеки до 13 ноября.

Участники тестирования ответив на тематические вопросы, смогут проверить свои знания о жизни и деятельности Александра Галича.

Выдающийся поэт, автор и исполнитель собственных песен, Александр Галич своим творчеством оставил след в сердцах многих современников. Его работы отличались глубиной мысли, искренностью эмоций и остротой социальной критики.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)42-25-40.