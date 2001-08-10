Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2023
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Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича
09:08, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича

Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян принять участие в онлайн-тесте «Я на этой земле останусь...», приуроченном к 105-летию со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика Александра Галича, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Тест доступен на сайте библиотеки до 13 ноября.

Участники тестирования ответив на тематические вопросы, смогут проверить свои знания о жизни и деятельности Александра Галича.

Выдающийся поэт, автор и исполнитель собственных песен, Александр Галич своим творчеством оставил след в сердцах многих современников. Его работы отличались глубиной мысли, искренностью эмоций и остротой социальной критики.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)42-25-40.

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