В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная осени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция, посвященная осени, открылась на 4 этаже ТРК "Сити Молл". Гости "Города художников" увидят более 50 работ в различных техниках. Над выставкой-продажей работали как известные, так и начинающие авторы, рассказали ТИА "Острова" в музее киниги Чехова.

- Очень приятно в шестой раз открывать выставочный проект в галерее "Город художников". За пять месяцев это пространство посетили уже 16 тысяч человек! Замечательно, что наши сахалинские художники видят в простых вещах такую красоту. У каждого осень - она своя. Желаю всем приятного просмотра! А художникам новых творческих идей! - поприветствовала гостей заместитель директора по основной деятельности Ирина Романенко.

Времена года вдохновляли художников всегда. Живописные пейзажи ранней и золотой осени, красочные натюрморты с осенним урожаем, освещённые солнцем или скрытые дождём городские улицы, осенний лес и осенние цветы… Все эти сюжеты произведений сахалинских художников объединены одной темой - "Золото осени".

- На этой выставке представлены два моих флористических коллажа. Например, в работе "Тайна ночи" я использовала кленовые листья. Хочется развести их и посмотреть, что же там внутри! Участие в таких выставках значит для меня многое. Одно дело, когда картины хранятся дома, другое - когда можно показать их людям, - рассказала художница Валентина Жукова.

Напомним, галерея "Город художников" открыта в рамках стратегического регионального проекта "Художники Сахалинской области". Здесь проходят персональные вернисажи сахалинских художников и тематические выставочные проекты. Гости могут лично познакомиться с мастерами, приобрести понравившиеся работы, а также создать собственные работы на мастер-классах.

Экспозиция "Золото осени" будет открыта до 27 ноября. Все работы можно приобрести. Каталог картин с ценами размещён на сайте. Вход свободный. Выставка организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.