Новую театральную сцену открыли на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В здании бывшего кинотеатра "Комсомолец" наконец открыли новую сцену Чехов-центра. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло 18 октября. Зрители увидели не только обновленное после ремонта помещение, но и сцену-трансформер, а также смогли оценить световое и звуковое оборудование. В зале стало больше посадочных мест и теперь уже полюбившиеся хиты театра смогут увидеть все желающие.
Новые возможности
Переоборудовать "Комсомолец" в новую современную сцену Чехов-центра решил губернатор Валерий Лимаренко. Реконструкция стартовала в феврале. Большая команда специалистов разработала дизайн и приступила к его воплощению. Конструкции для сцены заказали у одной из лучших компаний-производителей оборудования в стране "ПРО-Сцена".
В пристройке разместили театральное кафе, которое спроектировала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Кудряшова. Ей же принадлежит проект фойе.
Новая сцена станет местом притяжения местных жителей всех возрастов, а также туристов. Там организуют выставки, спектакли, концерты и мастер-классы.
На открытии сценической площадки выступил Валерий Лимаренко. Он отметил, что спектакли сахалинского театра невероятно востребованы у публики и всегда собирают аншлаг. Поэтому билеты порой достать было проблематично. Теперь же ситуация в корне изменится. Губернатор поблагодарил команду театра и минкульт за проделанную работу. Глава региона также подчеркнул, что в дальнейшем власти региона продолжат уделять внимание развитию культуры на Сахалине и Курилах.
Руководитель Чехов-центра Татьяна Корнеева рассказала, что раньше популярные постановки проходили в небольшом Черном зале и попасть на них было сложно. Теперь же количество зрителей за один показ может увеличиться в пять раз.
Художественный руководитель театра Александр Агеев заявил, что площадка пришлась ему по душе. Его вдохновляет возможность переместить зал под любой угол и замысел. На новую сцену уже перенесли спектакли "Экстремалы", "Горка" и "Тестостерон". Также в здании теперь будут проходить детские мероприятия, которые ранее играли в фойе основного здания.
Кроме того, появление новой площадки позволило театру расширить труппу и взять талантливых артистов из Омска и Новгорода.
В год новая сцена будет принимать до 170 спектаклей.
Театральный квартал
Первым спектаклем на новой сцене стала "Горка". Это история о воспитательнице детсада Насте, которая каждый день совершает подвиги.
Местная жительница Людмила отметила, что является большой поклонницей театра и не пропускает премьеры. Раньше за билетами на спектакли шла охота, а сейчас женщина спокойно взяла их для себя и подруги, что не может не радовать.
На открытии новой сцены в видеоформате выступил ректор института им. Бориса Щукина, Народный артист РФ Евгений Князев. Он отметил, что недавно посещал регион и посмотрел новое сценическое пространство. Площадка его настолько удивила, что даже вызвала зависть, ведь ее возможности просто безграничны для режиссера.
В скором времени рядом со зданием появится "Театральный квартал" - тематический сквер. А в здании "Современника", то, что напротив, будет картинная галерея.
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