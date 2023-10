В Южно-Сахалинске пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сотрудничестве с известным джазовым пианистом Олегом Анохиным из Москвы и Ярославля организует Собор Святого Иакова "Первый джазовый фестиваль в соборе". Сахалинцев ждет восемь разных джазовых концертов с 19-29 октября с участием разных джазовых музыкантов и певцов: джазовый пианист и композитор Олег Анохин из Москвы, джазовые певицы Дарья Смирнова, Александра Баленко и Марьяна Герасименко, певец Вячеслав Брой, аккордеонист Никита Клеваный, контрабасисты Федор Шмигирилов, Сергей Бужинский и Василий Булдаков и барабанщик Алексей Гаджибек.

Известный российский джазовый пианист, композитор, аранжировщик Олег Анохин из Москвы играл и сотрудничал со многими музыкантами зарубежья и России: Олег Бутман, Николь Хенри, Бобби Харден, Саския Лару, Фило Машадо, Анита Кинг, Текора Роджерс, Дебора Девис, Клив Дуглас, Тони Романо, Ленни Сендерский, Кадри Вооранд, Шарон Кларк, Мэвис "Сван" Поол, Борис Саволделли, Тамара Хуквоттер, Софи Окран, Алла Рид. В эти дни собирает вокруг себя много островных музыкантов и певиц, чтобы начать новую традицию для нашего острова - "Джазовый фестиваль в соборе".

Джазовые фантазии на популярные мелодии таких российских и мировых кинофильмов как "Мэрри Поппинс, до свидания!", "Волшебник страны Оз", "Завтрак у Тиффани" и другие услышите на концерте "Джаз-Хиты мировой киномузыки - вокал, фортепиано, контрабас, ударные" в четверг 19 октября в 19:00.

Джазовые фантазии на мелодии танго российских и мировых композиторов сыграет на аккордеоне Никита Клеваный и трио Олега Анохина на концерте "Мир танго и джаза - аккордеон, фортепиано, контрабас, ударные" в пятницу 20 октября в 19:00

Звонкое, яркое звучание скрипки и прекрасного вокала Марьяны Герасименко вместе с трио Олега Анохина в джазовых стандартах и песнях советской эстрады услышите на концерте "Джазовый мир скрипки и вокала - вокал, фортепиано, контрабас, ударные" в воскресенье 22 октября в 15:00.

Джазовые фантазии на мировые хиты вокального джаза такие как Moon River, Nature boy, Girl from Ipanema споет для вас джазовая певица Александра Баленко и сыграет трио джазового пианиста Олега Анохина из Москвы на концерте "Вокальный джаз - вокал, фортепиано, контрабас, ударные" в субботу 21 октября в 18:00.

Джазовые фантазии на популярные шедевры вокального джаза известных мировых джазовых композиторов как Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон или Антониу Карлос Жобим такие как "I got rhythm", "Route 66", "Misty", "Fly me to the moon", "Don't get around much anymore", "All the things you are" и другие споет для вас джазовая певица Дарья Смирнова и сыграет трио Олега Анохина на концерте "Вокальные акварели - вокал, фортепиано, контрабас, ударные" в четверг 26 октября в 19:00.

Джазовые фантазии на мировые хиты не только джаза такие как "Summertime", "Autumn leaves", "Take five", "That's All" известных мировых джазовых композиторов как Джордж Гершвин, Йосеф Косма, Дюк Эллингтон или Антониу Карлос Жобим сыграет для вас джазовый пианист Олег Анохин из Москвы, на ударных Алексей Гаджибек и на контрабасе Фёдор Шмигирилов на концерте под названием "Не только джаз - фортепиано, контрабас, ударные" в пятницу 27 октября в 19:00.

Джазовые фантазии на всемирно известные шедевры джаза такие как "L.O.V.E.", "Nature boy", "Autumn Leaves", "Just One Of Those Things" и другие хиты из репертуара великих баритонов 20 века таких как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Дин Мартин, Перри Комо, Сэм Кук, Бинг Кросби и другие споет для вас джазовый певец Вячеслав Брой и сыграет трио Олега Анохина на концерте под названием "Великие баритоны в джазе - вокал, фортепиано, контрабас, ударные" в субботу 28 октября в 18:00.

Лучшие произведения из всех концертов первого джазового фестиваля в Соборе исполнят джазовые певцы Вячеслав Брой, Дарья Смирнова и Марьяна Герасименко, которая сыграет еще на скрипке, на фортепиано джазовый пианист Олег Анохин из Москвы, на аккордеоне Никита Клеваный, на ударных Алексей Гаджибек и на контрабасе Фёдор Шмигирилов на концерте под названием "Гала-Концерт - Весь этот джаз - вокалы, скрипка, аккордеон, фортепиано, контрабас, ударные" в воскресенье 29 октября в 15:00.

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов.

Телефон для справок: 8-984-180-77-40 (WhatsApp), 76-04-72.