В Поронайске презентовали третью книгу трилогии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вышла в свет заключительная книга трилогии «На берегах большой реки» об истории Поронайского района. Издание презентовал ее автор, известный сахалинский историк Николай Вишневский.

Завершение работы над трилогией стало приятным событием, как для автора, так и для всех жителей городского округа. Поздравить писателя и познакомиться с уникальным изданием пришли учащиеся школ, учителя истории и краеведения, деятели культуры, поронайские общественники, заслуженные поронайцы, и те, кто помогал автору по крупицам собирать материалы для книги.

Первым поздравил автора мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Он отметил колоссальную значимость трилогии, которая раскрыла все грани истории Поронайского района. По словам главы района, книга будет интересна, как детям, так и взрослым.

В третьей части трилогии рассказывается жизни района с 1945 года по новейшее время. Книга написана на основании множества исторических источников, документов, воспоминании сторожилов. В книге воссозданы малоизвестные страницы истории Поронайского района, использованы ранее не публиковавшиеся документы и фотографии из музеев, архивных и библиотечных учреждений России, частных коллекций. В книге есть сведения о событиях XX века, о предприятиях и учреждениях, как действующих, так и уже несуществующих. В главах представлены биографии и воспоминания выдающихся людей, живших в Поронайском районе, и тех, кто внес значимый вклад в развитие муниципального образования.

В ходе презентации Николай Вишневский делился интересными историями из книги, и даже исполнил песню о Поронайске, найденную при сборе материала. Ее слова были написаны в 1965 году поронайским поэтом Иваном Шутовым. Вместе с автором трилогии малоизвестную композицию на сцене исполнили Елена Святославская и участники коллектива «Мэнгумэ Илга».

Гостям презентации показали фильм, основанный на архивных видеокадрах, снятых в Поронайском районе в советское время. Часть фильма была посвящена жизни Героя Советского Союза Владимира Васильевича Пермякова, родственники которого также приехали на презентацию книги.

Свои поздравления с завершением работы выразил идейный вдохновитель книги, депутат Сахалинской областной Думы Александр Радомский. Слова благодарности прозвучали от депутата Сахалинской областной Думы Натальи Захарчук, председателя поронайского Собрания Виктории Кривошеевой, почетного гражданина Сахалинской области и Поронайского городского округа Людмилы Черновой, почетного гражданина Поронайского городского округа Тамары Фенько и бывшего жителя Поронайска, председателя Поронайского горисполкома Александра Котельникова.