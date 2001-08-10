Специалисты министерства ЖКХ поделились с "серебряными волонтерами" других регионов опытом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области приняли участие в первом дальневосточном форуме «серебряного» добровольчества. Они представили проект «Управдом», который реализуется в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко с 2021 года. Форум собрал более 200 активистов из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
На сегодняшний день в Сахалинской области насчитывается более 2-х тысяч управдомов. Ежемесячно в рамках проекта специалисты минЖКХ, государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Общественной палаты и Управления по обращению с отходами выезжают в районы области и проводят встречи со старшими по домам и представителями управляющих компаний. В текущем году прошло уже 14 таких встреч-семинаров.
Кроме того, с целью повышения информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, а также их грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально проводятся семинары «Просвещение ЖКХ» с обсуждением актуальных вопросов, возникающих в ходе реализации проекта «Управдом».
– Главная цель проекта – популяризация института советов домов, создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повышение правовой грамотности людей, – отметила член Общественной палаты, один из координаторов проекта «Старшие по домам» Алёна Силачёва.
Участникам встречи представили цифровой сервис «Мой Управдом», предназначенный для решения старшими по домам вопросов, касающихся содержания дома и придомовой территории, а также оперативного взаимодействия с управляющей компанией и органами власти.
В ходе работы форума заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король рассказал о цифровизации деятельности ведомства, а именно об информационно-аналитической системе по управлению программой капитального ремонта. Она предназначена для обеспечения органов исполнительной власти, регионального оператора, органов местного самоуправления эффективной информационной поддержкой процессов мониторинга состояния жилищного фонда и управления программой капитальных ремонтов жилищного фонда Сахалинской области.
Начальник отдела жилищной политики регионального минЖКХ Ольга Юдина рассказала о стандарте уборки дворовых территорий, который внедряется в островном регионе уже третий год, программе по ремонту подъездов, а также их дальнейшем благоустройстве.
Для наглядности успешной реализации проекта добровольцы посетили двор по улице Пограничной, 22 в Южно-Сахалинске. Здесь в рамках проекта «1000 дворов», который реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению Президента России Владимира Путина, в 2019 году выполнено благоустройство дворовой территории. В текущем году во дворе провели ямочный ремонт.
– Жильцы нашего дома очень активные общественники. Мы смотрим за своим двором и контролируем процессы, которые здесь происходят, если что-то не нравится, сразу выходим на подрядчика Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Пограничная, 22» в течение пяти лет участвует в конкурсах на получение муниципальных грантов. Выигранные средства мы направляем на благоустройство. К примеру, в текущем году сделали палисадники, огородили их, а также высадили 1000 цветов-однолетников, – рассказала председатель дома Анна Григорьева.
Во второй день форума специалисты министерства ЖКХ приняли участие в работе круглого стола, где обсудили особенности работы волонтеров в регионах, поделились своими проектами. Например, волонтеры из Хабаровского края рассказали о проекте «Яблоко за батарейку».
В завершение «серебряные» добровольцы отметили, что представленный опыт взаимодействия жителей многоквартирных домов с органами власти пригодится им в дальнейшей работе, и они поделятся им в своих областях и регионах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по качеству работы общественного транспорта
09:05 Сегодня В Аниве прошла сельскохозяйственная "Осенняя ярмарка"
09:00 Сегодня Любимую музыку вместо гудка: песни Anna Asti и группы "Король и шут" оказались самыми популярными у россиян
09:19 Сегодня "Единая Россия" окажет поддержку развитию авиаспорта на островах
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 Вчера Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 9 Октября В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?