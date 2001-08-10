Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области приняли участие в первом дальневосточном форуме «серебряного» добровольчества. Они представили проект «Управдом», который реализуется в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко с 2021 года. Форум собрал более 200 активистов из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

На сегодняшний день в Сахалинской области насчитывается более 2-х тысяч управдомов. Ежемесячно в рамках проекта специалисты минЖКХ, государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Общественной палаты и Управления по обращению с отходами выезжают в районы области и проводят встречи со старшими по домам и представителями управляющих компаний. В текущем году прошло уже 14 таких встреч-семинаров.

Кроме того, с целью повышения информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, а также их грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально проводятся семинары «Просвещение ЖКХ» с обсуждением актуальных вопросов, возникающих в ходе реализации проекта «Управдом».

– Главная цель проекта – популяризация института советов домов, создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повышение правовой грамотности людей, – отметила член Общественной палаты, один из координаторов проекта «Старшие по домам» Алёна Силачёва.

Участникам встречи представили цифровой сервис «Мой Управдом», предназначенный для решения старшими по домам вопросов, касающихся содержания дома и придомовой территории, а также оперативного взаимодействия с управляющей компанией и органами власти.

В ходе работы форума заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король рассказал о цифровизации деятельности ведомства, а именно об информационно-аналитической системе по управлению программой капитального ремонта. Она предназначена для обеспечения органов исполнительной власти, регионального оператора, органов местного самоуправления эффективной информационной поддержкой процессов мониторинга состояния жилищного фонда и управления программой капитальных ремонтов жилищного фонда Сахалинской области.

Начальник отдела жилищной политики регионального минЖКХ Ольга Юдина рассказала о стандарте уборки дворовых территорий, который внедряется в островном регионе уже третий год, программе по ремонту подъездов, а также их дальнейшем благоустройстве.

Для наглядности успешной реализации проекта добровольцы посетили двор по улице Пограничной, 22 в Южно-Сахалинске. Здесь в рамках проекта «1000 дворов», который реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению Президента России Владимира Путина, в 2019 году выполнено благоустройство дворовой территории. В текущем году во дворе провели ямочный ремонт.

– Жильцы нашего дома очень активные общественники. Мы смотрим за своим двором и контролируем процессы, которые здесь происходят, если что-то не нравится, сразу выходим на подрядчика Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Пограничная, 22» в течение пяти лет участвует в конкурсах на получение муниципальных грантов. Выигранные средства мы направляем на благоустройство. К примеру, в текущем году сделали палисадники, огородили их, а также высадили 1000 цветов-однолетников, – рассказала председатель дома Анна Григорьева.

Во второй день форума специалисты министерства ЖКХ приняли участие в работе круглого стола, где обсудили особенности работы волонтеров в регионах, поделились своими проектами. Например, волонтеры из Хабаровского края рассказали о проекте «Яблоко за батарейку».

В завершение «серебряные» добровольцы отметили, что представленный опыт взаимодействия жителей многоквартирных домов с органами власти пригодится им в дальнейшей работе, и они поделятся им в своих областях и регионах.