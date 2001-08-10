В Южно-Сахалинске открылась выставка изображений монет на театральную тематику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотовыставка монет Банка России "Магия театра" открылась в главном сахалинском театре - Чехов-центре. Экспозиция из 19 фотополотен с увеличенными изображениями монет на театральную тематику посвящена великим композиторам и режиссерам, оперным и балетным спектаклям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Большинство монет из театральной серии выполнено из благородных металлов - платины, золота, серебра, палладия. Их оригиналы можно увидеть только в Музее Банка России или в частных коллекциях. Фотовыставка позволяет южносахалинцам и гостям города познакомиться с редкими монетами, рассмотреть все детали и тонкости работы художников-медальеров. С 1989 года выпущено более 100 монет, посвященных театру.
"Выставка названа в честь главной монеты экспозиции под названием “Магия театра”. Она была выпущена в 2018 году и посвящена Году театра в России. На монете художники-медальеры запечатлели образы из оперы “Иоланта” и балета “Щелкунчик”", - отметила эксперт Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.
В сюжетах монет - сцены из знаменитых спектаклей, поставленных в разные годы в российских театрах. Такие знаменитые постановки как "Щелкунчик", "Спартак", "Раймонда", "Спящая красавица" запечатлены в отчеканенных рисунках. Можно увидеть и портреты великих режиссеров, композиторов, писателей, чье творчество связано с театром: Петра Чайковского, Юрия Любимова, Аркадия Райкина.
Каждый представленный на выставке фотопостер сопровождается историей создания рисунка на монете. Выставка "Магия театра" доступна для зрителей Чехов-центра в фойе на втором этаже театра.
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