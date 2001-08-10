На всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Преподаватель детской школы искусств села Стародубское Дарья Апраксина стала победителем очного этапа Всероссийского конкурсного проекта "Культурное наследие" при поддержке Государственной Думы РФ, который проходил в Москве 27-29 сентября 2023 года, сообщили ТИА "Острова" в местной администрации.

На конкурс сахалинка представила проект "Музыкальная гостиная на краю земли" в номинации "Современная сельская культура". Проект направлен на популяризацию классической музыки, главной задачей которого является создание уникального пространства для развития и укрепления качественной культурной среды.

Проекты победителей рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях страны.

В администрации поздравили Дарью Апраксину и её научного руководителя - директора ДШИ Стародубское Валентину Гребенкину - с достойной победой и пожелали успешной реализации проекта и дальнейших творческих успехов.