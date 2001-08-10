Южно-Сахалинский симфонический оркестр торжественно открыл юбилейный концертный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В киноконцертном зале «Октябрь» состоялось официальное открытие XXV юбилейного концертного сезона Южно-Сахалинского симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Тиграна Ахназаряна. Гостем события стал виолончелист с мировым именем Нарек Ахназарян. В праздничный вечер поклонники классической музыки насладились творениями великих композиторов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Концерт уникального творческого коллектива, так любимого сахалинцами, прошел в рамках праздничных мероприятий, подготовленных оркестром к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова и 120-летию со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна. Слушателей, среди которых в этот вечер были, в том числе, первые лица области и города, ждали шедевры великих авторов-юбиляров.

- Весной 2024 года наш оркестр отметит 25-летие, по всемирной традиции концертный сезон начинается осенью, получается, мы уже начинаем отмечать юбилей. Сегодняшний концерт - весьма яркий, под стать такому событию, с выдающейся музыкой. К примеру, впервые на Сахалине прозвучит произведение Сергея Рахманинова «Утес». А также будет мировая премьера «Прелюдии» cis-moll в оркестровой версии, - поделился художественный руководитель и главный дирижёр Южно-Сахалинского симфонического оркестра Тигран Ахназарян.

Также слушателей ждали фрагменты из балетов «Спартак», «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Более того - впервые на Сахалине, а возможно и на всем Дальнем Востоке, прозвучал «Концерт-Рапсодия» для виолончели с оркестром. Его сыграл заслуженный артист Республики Армения, победитель престижных международных конкурсов, в числе которых международный конкурс им. П.И. Чайковского, международный конкурс им. А.И. Хачатуряна, обладатель медали Мовсеса Хоренаци виолончелист Нарек Ахназарян.

Именитый музыкант поделился - южносахалинская публика с особым пониманием, особой теплотой воспринимает творчество.

- Я очень рад, что принимаю участие в открытии очередного блестящего сезона Южно-Сахалинского симфонического оркестра под руководством прекрасного музыканта, моего старшего брата. Я уже несколько раз был на Сахалине, очень люблю сюда приезжать, выступать. И вот в этот раз мы представим программу из произведений двух юбиляров. В частности, «Концерт-Рапсодию» для виолончели с оркестром, которую достаточно редко я исполняю в России, - комментирует заслуженный артист Республики Армения, виолончелист Нарек Ахназарян.

Напомним, Южно-Сахалинский Камерный Оркестр основан в 1999 году заслуженным работником культуры Сахалинской области, скрипачом Александром Зражаевым. С 2016 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Тигран Ахназарян. Коллектив оркестра состоит из 35 музыкантов, имеющих среднее и высшее музыкальное образование. Ежегодно оркестр представляет слушателям не менее 10 новых концертных программ и проводит более 30 концертов. География выступлений оркестра обширна, и включает в себя не только областной центр, но и гастрольную деятельность за пределами области, в том числе международные выступления.

Напомним, что в 2023 году статус музыкального коллектива был повышен, камерный оркестр получил звание симфонического академического. Это стало новой и важной ступенью для коллектива.

Отметим, поддержку в развитии концертной деятельности оркестра и популяризации классической музыки оказывает администрация Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин, городской департамент культуры и туризма, а также министерство культуры Сахалинской области. При поддержке, в том числе мэрии, музыканты недавно получили новые инструменты - английский рожок и контрабас, обновление продолжится.