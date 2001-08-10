День музыки отметили в главной библиотеке Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для гостей СахОУНБ 3 октября прошел литературно-музыкальный вечер «Моя любовь – загадка века», посвященный одному из величайших искусств – музыке. Особое внимание было уделено творчеству российского поэта-песенника и драматурга Николая Доризо, которому в этом году исполняется 100 лет, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Ведущие вечера рассказали об истории возникновения праздника, многогранности музыки, ее направлениях, а также поведали интересные и малоизвестные факты о ней. Например, при выполнении коллективной работы первобытные люди повторяли определенные звуки, чтобы задать ритм и согласованность действиям. А возраст первых музыкальных инструментов, которые были обнаружены археологами, примерно 30-40 тысяч лет. Кроме прочего музыка способна сделать нас счастливее. Она вызывает активность в той же части мозга, которая производит «гормон удовольствия» — дофамин.

Счастливыми гостей помогали делать приглашенные артисты. Так, с музыкальными номерами выступили преподаватель Детской Школы искусств «Этнос» Алексей Прохоров, воспитанник Дворца Детского и юношеского творчества Алексей Рауш и специалист библиотеки Надежда Жамьянова.

В большом зале СахОУНБ прозвучали такие произведения как, «На тот большак, на перекрёсток», «Огней так много золотых…», «Love of my life» и «Killer Queen», «Русская плясовая» и «Под небом Парижа», а также «Золушка».

Большая часть вечера была посвящена творческому наследию поэта-песенника Николая Доризо. Ведущие рассказали о его детстве, первых пробах пера и знаменитых стихотворениях, которые стали любимыми песнями из известных кинофильмов.

Завершился вечер проникновенным прочтением стихотворения автора «Моя любовь – загадка века» в исполнении руководителя театральной студии «Счастливый случай» Алдара Базаржапова.