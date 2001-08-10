На Сахалине пройдет фестиваль художественного самодеятельного творчества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной фестиваль организован главной библиотекой островного региона при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14. Заявочная кампания начнется 16 октября и продлиться до 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Фестиваль проводится в целях поддержки функционирования библиотек области в организации культурно-досуговой деятельности как одной из технологий социокультурной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.

Творческие работы принимаются по семи основным и трем дополнительным номинациям. Кроме этого, планируются еще четыре специальных приза.

Заявки для участия в Фестивале принимаются лично по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Центр мобильного библиотечного обслуживания или по электронной почте: [email protected] .

Выступления участников и церемония награждения победителей Фестиваля пройдёт 3 декабря в конференц-зале СахОУНБ.

Название номинаций, критерии оценки работ, порядок и сроки проведения Фестиваля указаны в Положении.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-25, 45-25-64.