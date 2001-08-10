Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2023
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14:11, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет фестиваль художественного самодеятельного творчества

На Сахалине пройдет фестиваль художественного самодеятельного творчества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной фестиваль организован главной библиотекой островного региона при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14. Заявочная кампания начнется 16 октября и продлиться до 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.  

Фестиваль проводится в целях поддержки функционирования библиотек области в организации культурно-досуговой деятельности как одной из технологий социокультурной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.

Творческие работы принимаются по семи основным и трем дополнительным номинациям. Кроме этого, планируются еще четыре специальных приза.

Заявки для участия в Фестивале принимаются лично по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Центр мобильного библиотечного обслуживания или по электронной почте:  [email protected] .

Выступления участников и церемония награждения победителей Фестиваля пройдёт 3 декабря в конференц-зале СахОУНБ.

Название номинаций, критерии оценки работ, порядок и сроки проведения Фестиваля указаны в Положении.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-25, 45-25-64.

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