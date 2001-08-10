Сахалинцам предлагают стать участниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует, что с 15 по 31 октября 2023 года все желающие смогут принять участие во II Всероссийской просветительской онлайн-акции "Лермонтовский диктант", организованной Ставропольской краевой универсальной научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Диктант направлен на продвижение культурного наследия М.Ю. Лермонтова, стимулирование читательской активности населения, привлечение внимания с историческим и памятным местам Северного Кавказа и Ставрополья, нашедшим отражение в биографии поэта, литературных и художественных произведениях, и будет организован в формате онлайн-тестирования.

Ссылка для прохождения теста будет доступна 15 октября в 09.00 по московскому времени на сайте Ставропольской краевой библиотеки.