На Сахалине прошел конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс самодеятельного творчества «А ну-ка, бабушки!», приуроченный ко Дню пожилого человека, состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 сентября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участницами стали девять жительниц областного центра. Конкурсанткам предстояло пройти через несколько испытаний, каждое из которых оценивалось жюри по пятибалльной шкале. В состав жюри вошли постоянные посетители библиотеки Михаил Любко, Михаил Колпащиков и специалист СахОУНБ Алдар Базаржапов.

Конкурс проводился в четыре этапа: визитная карточка, рукоделие, художественное слово и творческий конкурс вокала или танца.

По итогам конкурса жюри победителем признали Нину Вечканову. Второе место заняла Раиса Марченко. Бронза досталась Любови Балыка.

Участницы, не занявшие призовых мест, получили благодарственные письма и поощрительные призы.

Кроме прочего, для гостей были представлены творческие номера в исполнении специалиста библиотеки Алены Палицкой.