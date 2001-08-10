Уже в эту субботу в Поронайске пройдёт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 30 сентября, в КДЦ "Мир" пройдёт межмуниципальный конкурс "Островитянка педагогическая". В 2023 году конкурс проводится уже в 12 раз. На участие заявились педагоги из Охи, Смирных, Корсакова, Южно-Сахалинска, Макарова, Поронайска, Невельска, Ноглик, Тымовска и впервые из Александровска-Сахалинского.

В этом году конкурс проводится в соответствии с указом Президента Владимира Путина и посвящен выявлению талантливых педагогов и повышению статуса педагогических работников.

Победительница конкурса получит поездку в Москву.

Островитянки будут представлять себя в 3 испытаниях:

- видео-эссе "С чего начинается Родина";

- визитка "Весь этот мир творит учитель";

- творческий конкурс "Образ учителя будущего".

Сегодня последний день приема видео-эссе конкурсанток.

Из новинок 2023 года: оценивать сахалинок будет 2 жюри: организация молодых педагогов Сахалинской области и Собрание школьников Поронайского городского округа.

"Островитянка" проводится Поронайским местным отделением "Союз женщин России" и Администрацией Поронайского городского округа.