Популярный детский писатель Тамара Михеева прилетела на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 сентября 2023 года в рамках фестиваля семейного чтения "Книжный парк" на Сахалин приехала Тамара Михеева - популярный детский писатель, автор более 20 книг для детей и подростков, лауреат многих престижных литературных премий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной детской библиотеки.

А уже 20 сентября в МАОУ Гимназии № 2 состоялась творческая встреча пятиклассников с Тамарой Михеевой. Дети хорошо подготовились: прочитали книги, представили книжную выставку её произведений, собрали факты о её творчестве.

Гостью тепло встретили. И Тамара Михеева ответила тем же. Состоялся доверительный диалог. Ребята задавали много вопросов, а Тамара Михеева с теплотой и откровенностью отвечала, ни один не остался без ответа. Она рассказала, о начале писательского пути, как работает над своими книгами, пишет одну или сразу несколько, какая её любимая книга из её написанных. Интересно было слушать об увлечении Тамары Михеевой горами, как правильно нужно ходить в горы.

В завершение встречи Тамару Михееву ждал сюрприз: дети подходили к гостье, дарили свои иллюстрации к её книгам, при этом доверительно говорили ей тёплые слова. Тамара Михеева растроганно благодарила каждого, раздала всем желающим автографы и сфотографировалась с юными читателями.

Урок, отведенный на встречу, пролетел незаметно. Дети пригласили Тамару Михееву снова приехать на Сахалин к ним в гости.