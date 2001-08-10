Всероссийская мобильная выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В здании нового аэровокзала открылся вернисаж, организатором которого выступил детский технопарк "Кванториум" при гимназии № 3 совместно с ассоциацией "Творческий союз". Выставка продлится до 24 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На открытии выступила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Организаторы рассчитывают, что выставка привлечет внимание общественности к проблемам экологии и сохранению редких видов растений.

Отметим, часть представленных на выставке рисунков выполнена обучающимися детского технопарка «Кванториум». Ребята создали иллюстрации в рамках работы над мобильным приложением «Аленький цветочек», разработчиками которого стали кванторианцы.

- Проект «Исчезающая красота России» привлекает внимание людей к живой природе. Наш терминал – подходящая площадка для выставок. Где, как не здесь, говорить о визитных карточках региона», – рассказала заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Отметим, реализация проекта проходит при поддержке правительства Сахалинской области, совместно с бурятским сообществом «Байкал».