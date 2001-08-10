Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на спецпоказ фильма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 сентября в ККЗ "Октябрь" состоится спецпоказ документального фильма "СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ" производства ГАУК "Кинодосуговое объединение" (мастерская "Европеец-Азиат").

Автор сценария и режиссёр монтажа Вячеслав Деняков: ""Свои среди чужих" - это кино о людях, живущих в сложных условиях боевых действий на Донбассе, и о том поколении, которому некоторые пытаются внушить, что их предки зря прожили свою жизнь".

Фильм основан на рассказах жителей Донбасса. Съёмки происходили в Донецке, Макеевке, Шахтёрске в 2023 году. В картине использованы фрагменты интервью украинского писателя Олеся Бузины, а также архивные видеоматериалы из собрания Гостелерадиофонда, Российского государственного архива кинофотодокументов и открытых интернет-ресурсов. Фильм снят при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

"Свои среди чужих" (док., 40 мин., 12+) 17 сентября в ККЗ "Октябрь":

10:00 Презентация программы Начальной военной подготовки от ММК "Победа";

11:00 Показ фильма с последующим обсуждением.

Вход свободный!