Юных жителей Южно-Сахалинска приглашают на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юных южносахалинцев и их родителей 16 сентября приглашают на фестиваль «День океанов», посвящённый Всемирному дню морей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Праздник будет проходить в сквере возле Дворца детского (юношеского) творчества (Коммунистический пр., 20) с 15.00 до 17.30.

Гостям мероприятия предложат пройти 13 интерактивных станций в морской тематике, где ребята смогут послушать детскую книгу, посетить кинотеатр, своими руками смастерить сувенир, порисовать мелом, сделать памятные фото с касатками, а также узнать о морских животных нашего края и о легендарных мореплавателях-первооткрывателях.

Отметим, одна из станций будет посещена экологии. Ребятам расскажут, как использование одноразового пластика влияет на природу и научат, как сократить количество пластикового мусора в своей жизни. Тех, кто принесет с собой многоразовую кружку или термос, угостят душистым походным чаем со сладостями.

Кроме этого, на фестивале состоится розыгрыш новой настольной краеведческой игры «Секреты жителей моря». Чем больше тематических станций посетит участник, тем больше шансов получить настольную игру.

Организаторы мероприятия - клуб «Бумеранг» совместно с ДД(Ю)Т и общественным объединением «Друзья океана» при поддержке проекта «Сахалин-1».