Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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11:11, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку Николая Стороженко "Городской романтик"

Сахалинцев приглашают на выставку Николая Стороженко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы члена Союза художников России Николая Стороженко представят на втором этаже в ТРК "Сити Молл". Это уже третья персональная выставка в новом пространстве "Город художников". Открытие состоится 13 сентября в 17:00. Приглашаем всех желающих первыми увидеть произведения из мастерской автора, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Николай Стороженко переехал на Сахалин почти сорок лет назад. В разные годы он работал в художественных мастерских Холмска, служил художником в кинотеатре "Октябрь". С 2015 года трудится в мастерских Союза художников России, принимает участие в городских и региональных выставках.

В творчестве Николай Стороженко придерживается канона академической живописи. В отличие от многих художников, воспевающих красоту Сахалина, его не привлекают популярные образы. Вдохновение он черпает во время прогулок по городу. Произведения художника учат пресыщенного современного зрителя замечать красоту в простых вещах.

Напомним, галерея "Город художников" открыта в рамках стратегического регионального проекта "Художники Сахалинской области". Здесь проходят персональные вернисажи сахалинских авторов и тематические выставочные проекты. Гости могут лично познакомиться с мастерами, приобрести понравившиеся работы, а также создать собственные творения на мастер-классах.

Выставка "Городской романтик" будет работать до середины октября.

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