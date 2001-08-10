Сахалинцев приглашают на выставку Николая Стороженко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы члена Союза художников России Николая Стороженко представят на втором этаже в ТРК "Сити Молл". Это уже третья персональная выставка в новом пространстве "Город художников". Открытие состоится 13 сентября в 17:00. Приглашаем всех желающих первыми увидеть произведения из мастерской автора, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Николай Стороженко переехал на Сахалин почти сорок лет назад. В разные годы он работал в художественных мастерских Холмска, служил художником в кинотеатре "Октябрь". С 2015 года трудится в мастерских Союза художников России, принимает участие в городских и региональных выставках.

В творчестве Николай Стороженко придерживается канона академической живописи. В отличие от многих художников, воспевающих красоту Сахалина, его не привлекают популярные образы. Вдохновение он черпает во время прогулок по городу. Произведения художника учат пресыщенного современного зрителя замечать красоту в простых вещах.

Напомним, галерея "Город художников" открыта в рамках стратегического регионального проекта "Художники Сахалинской области". Здесь проходят персональные вернисажи сахалинских авторов и тематические выставочные проекты. Гости могут лично познакомиться с мастерами, приобрести понравившиеся работы, а также создать собственные творения на мастер-классах.

Выставка "Городской романтик" будет работать до середины октября.