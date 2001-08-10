Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
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14:32, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине стартуют осенние дни литературы

На Сахалине стартуют осенние дни литературы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дни литературы Сахалинской области, организованные универсальной научной библиотекой, стартуют 12 сентября со встречи с читателями Центральной библиотеки города Углегорска. В этом году творческие встречи посвящены Году педагога и наставника, а также 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Поэты и прозаики - члены Союза писателей России Анна Сафонова, Лидия Кисенкова и Николай Тарасов в течение недели встретятся со студентами Сахалинского горного техникума (пгт. Шахтерск), с юными читателями детских библиотек Углегорска и Шахтёрска, а также с жителями села Поречье в сельской библиотеке. Писатели расскажут о важных вехах развития литературного процесса в стране и в области, о литературных событиях последнего времени, поделятся творческими планами, ответят на вопросы и подарят библиотечным филиалам буклеты и свои новые книги.

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