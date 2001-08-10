На Сахалине стартуют осенние дни литературы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дни литературы Сахалинской области, организованные универсальной научной библиотекой, стартуют 12 сентября со встречи с читателями Центральной библиотеки города Углегорска. В этом году творческие встречи посвящены Году педагога и наставника, а также 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Поэты и прозаики - члены Союза писателей России Анна Сафонова, Лидия Кисенкова и Николай Тарасов в течение недели встретятся со студентами Сахалинского горного техникума (пгт. Шахтерск), с юными читателями детских библиотек Углегорска и Шахтёрска, а также с жителями села Поречье в сельской библиотеке. Писатели расскажут о важных вехах развития литературного процесса в стране и в области, о литературных событиях последнего времени, поделятся творческими планами, ответят на вопросы и подарят библиотечным филиалам буклеты и свои новые книги.