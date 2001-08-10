Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2023
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09:33, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Петропавловске-Камчатском пройдет фестиваль песен о полуострове и море

В Петропавловске-Камчатском пройдет фестиваль песен о полуострове и море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 сентября в Петропавловске состоится Фестиваль песен о Камчатке и море. Его оганизаторы учредили специальные призы за исполнение песен камчатских бардов Косыгина, Лысикова, Куни и Безуглова, пишет ИА "Кам 24"

Фестиваль песен о Камчатке и море соберёт любителей авторской песни на озере Медвежьем в Петропавловске-Камчатском. В 11.00 он откроется «Чистыми играми», активные участники которых получат призы. Концертная программа начнётся в 14.00. 

Как рассказали ИА «Кам 24» в оргкомитете фестиваля, одна из целей нынешнего форума – сохранение и возрождение лучших традиций движения авторской песни в Камчатском крае, заложенных основателями бардовской песни Сергеем Косыгиным, Алексем Лысиковым, Аркадием Куни, Александром Безугловым. За исполнение песен этих авторов организатор форума, «Союз Любителей Авторской Песни «Камчатская гитара», учредил специальные призы. 

Принять участие в фестивале могут все желающие при условии акапельного исполнения или использования для аккомпанемента живых музыкальных инструментов, соответствующих жанру авторской песни. 

Заявки на участие принимаются до 12.00 16 сентября на WatsApp 8-914-783-65-70 – от постоянных участников фестивалей авторской песни в формате подтверждения участия, от новых участников – в формате видеозаявки.

Организаторы просят гостей и участников самим побеспокоиться о своём комфорте: взять тёплую одежду на случай похолодания, чай, перекус, запас питьевой воды.

 

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