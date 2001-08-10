Сахалинцам предлагали понюхать нефть и попробовать на вкус уголь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Понюхать нефть и попробовать на вкус "уголь". Этим и многим другим удивили участники пятого юбилейного фестиваля музеев Сахалинской области "Музеи в XXI веке". Он собрал команды из Охинского, Тымовского, Поронайского, Углегорского, Холмского, Долинского, Невельского, Корсаковского и Анивского районов, а также Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в музее книги им. Чехова.
- Фестиваль - это большой срез вашей работы за несколько лет. Команда нашего министерства очень болеет за музейное дело. Мы стараемся поддерживать музеи, у которых есть потенциал. В прошлом году мы создали проектный музейный офис. Вы всегда можете обратиться к нам за помощью, - поприветствовал участников ведущий советник министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров.
Участники представили 19 проектов в номинациях "Выставочный проект", "Музей и дети", "Уникальная коллекция", "Лучший школьный музей" и "Коллекционер".
Например, Историко-культурный центр Холмска привёз часть коллекции беспозвоночных. Охинский краеведческий музей предложил понюхать нефть из бутылки. Углегорский краеведческий музей угостил конфетами в виде угля. А сотрудники отделения Центробанка России по Сахалинской области пригласили в новый музей, который открылся в августе этого года. Среди экспонатов - сейф с имитацией золотых слитков, образцы банковской техники и рабочее место банковского служащего 1950-х годов.
- Каждый фестиваль не похож на другой. К сожалению, в этот раз прорывов не случилось. Но были качественные, чётко продуманные и достойно представленные проекты. Многие музеи подтвердили свой высокий уровень. Радует, что свой уровень повышают и школьные музеи, - поделилась впечатлениями председатель жюри, заместитель генерального директора Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Нина Маркова.
- Конечно, хотелось много рассказать, но уложиться в регламент сложно. Поэтому приглашаю в наш школьный музей! Да, он у нас небольшой. Да, у нас нет таких музейных фондов, как у коллег. Нашему музею всего четыре года. Но нам есть чем поделиться и что показать, - рассказала руководитель школьного музея в селе Быков Мария Денискина.
Подведение итогов и церемония награждения состоится 6 сентября в 18:00 в Областном центре народного творчества (пр. Победы, 24).
Фестиваль музеев Сахалинской области "Музеи в XXI веке" проводится на протяжении десяти лет. В 2023 году он проходит в пятый раз. Организаторами выступают Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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