Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" открылась выставка "Чехов и Прянишников: четыре шедевра Третьяковской галереи". Весной этого года о сотрудничестве с руководством крупнейшего российского музея договорился губернатор Валерий Лимаренко.

- Я очень рад, что мы запускаем новый проект в культурной жизни нашего региона. Он позволит жителям области знакомиться с картинами из собраний главного музея национального искусства России - Третьяковской галереи. Такой возможности у сахалинцев не было уже более четверти века. И я хочу поблагодарить руководство галереи за поддержку нашей инициативы. Жителям области очень важно ощущать себя частью культурного пространства нашей страны. Приобщаться к шедеврам национального искусства, не покидая остров. Желаю всем приятных впечатлений от выставки и рассчитываю, что мы сможем знакомиться с работами из фондов Третьяковской галереи на постоянной основе, - отметил Валерий Лимаренко.

Глава региона напомнил о большой работе, которая сейчас проводится в сфере культуры области. В частности, буквально в этом же зале на встрече с губернатором сахалинские художники обратились с просьбой о выделении дополнительных помещений для мастерских и выставок. В кратчайшие сроки в регионе были созданы новые арт-пространства - "РОСТ" - в бывшем здании "Ростелекома", где размещается галерея и мастерские молодых мастеров кисти и карандаша, и "Город художников" - новая галерея в "Сити Молле", там обустроили мастерские для именитых авторов - членов Союза художников России.

Валерий Лимаренко также рассказал, что сейчас создается так называемая Сахалинская Третьяковка. Выставочные залы, в том числе именно для экспонатов из крупнейшего российского музея, будут открыты в бывшем здании "Современника", неподалеку от ККЗ "Комсомолец", который преобразится в ближайшее время. Также выставки сахалинских художников с возможностью приобретения их картин будут проводиться и в здании нового аэропорта.

- Для меня большая честь присутствовать на открытии выставки. Очень приятно, что на Сахалине создается по сути экосистема, которая позволяет как жителям региона, так и гостям почувствовать уникальность этого места, насладиться атмосферой и дополнительный повод для этого - точки притяжения, которыми являются музеи, выставочные залы, театры. Весной этого года губернатор высказал намерения привезти шедевры Третьяковки на Сахалин. И благодаря слаженной работе двух наших музеев это реализовалось. Намерение развивать эту деятельность здесь в регионе входит и в задачи нашего учреждения - это выход за пределы Москвы большого искусства, чтобы его увидело больше граждан нашей страны. Желаю нам всем продолжения подобных проектов, - поделилась первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

Выставка "Чехов и Прянишников: четыре шедевра Третьяковской галереи" даёт возможность увидеть картины из собрания Государственной Третьяковской галереи и перенестись в её залы, не покидая Сахалинскую область. Для более полного погружения на втором этаже музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" изготовлены декорации, которые воссоздают образ фасада исторического здания на Лаврушинском переулке в Москве.

Центральное место в экспозиции занял портрет Антона Чехова в исполнении Иосифа Браза (1873-1936). Художник работал над ним по заказу Павла Третьякова в 1897-1898 годах. Также вниманию гостей представлены три картины Иллариона Прянишникова (1840-1894): "Жестокие романсы" (1881), "Охота пуще неволи" (1882) и "В мастерской художника" (1890). В судьбах Прянишникова и Чехова много общего. Оба были родом из семей торговцев, но оба пошли по пути искусства, а не коммерции. Выставка будет доступна для посещения до 5 ноября.

Отметим, сотрудничество Государственной Третьяковской галереи с Сахалинским художественным музеем началось в 1997 году. По инициативе губернатора Игоря Фархутдинова в регионе была проведена выставка факсимильной русской графики XIX - начала XX в. из собрания Государственной Третьяковской галереи". В том же году была организована выставка русского рисунка из собрания Государственной Третьяковской галереи. И вот спустя четверть века сотрудничество возобновилось.