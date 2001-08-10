В Сахалинском художественном музее открывается конкурс-выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 сентября в 16.00 в новом просторном выставочном зале Сахалинского областного художественного музея по адресу ул. Ленина, 150, состоится грандиозное открытие выставки-конкурса "Сахалинская афалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном минкульте.

Это уникальное событие является результатом совместных усилий Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинского областного художественного музея и Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин". Конкурс был организован с целью поддержки и популяризации сахалинских художников по инициативе Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко.

Выставка-конкурс "Сахалинская афалина" – это праздник искусства, воплощение новых творческих идей, олицетворение многообразия изобразительного искусства в Сахалинской области. В этом году в конкурсе участвовало более 30 художников, чьи работы охватывают множество видов искусства – от живописи до цифрового изображения, от декоративно-прикладного творчества до графики, в следующих номинациях:

"Коренные малочисленные народы Сахалина"

"Природа Сахалина"

"Сахалин славен трудом"

"Сахалин спортивный"

"История Сахалина и Курильских островов".

Открытие выставки – это не только возможность увидеть новые произведения искусства, но и шанс поддержать талантливых художников нашего региона. На мероприятии будут объявлены победители конкурса, чьи работы будут представлены в Государственном музейном фонде Российской Федерации. Это означает, что сахалинские художники получат возможность внести свой вклад в культурное наследие страны.

Гостей ждутс 6 сентября в 16.00 в выставочном зале Сахалинского областного художественного музея.