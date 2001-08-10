Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на закрытие Фестиваля классической музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шедевры мировой классики в исполнении Южно-Сахалинского симфонического оркестра можно послушать 5 сентября в 18.00 на площади перед домом правительства (Компроспект, 32), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программа выступления:

- А. Вивальди - "Лето" (III ч.) из цикла "Времена года" (солистка Анна Болтыбаева);

- А. Вивальди - "Зима" (I ч.) из цикла "Времена года" (солист Александр Лопатин);

- Ж. Бизе - Увертюра из оперы "Кармен";

- В. Моцарт - Симфония №40 (1 ч.);

- Г. Свиридов - Вальс из цикла "Метель";

- И. Штраус - Полька "На охоте";

- В. Гаврилин - "Тарантелла" из балета "Анюта";

- М. Равель - "Болеро";

- Л. Бетховен - Симфония №5 (4 ч. реприза);

- В. Баснер - "На безымянной высоте" из к/ф "Тишина" (оркестр);

- М. Блантер - "Катюша" (оркестр);

- Д. Тухманов. "День Победы" (солисты - все вокалисты);

- П. Чайковский - "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик";

- С. Прокофьев - "Монтекки и Капулетти" из балета "Ромео и Джульетта";

- А. Лядов - "Баба-Яга";

- Н. Римский-Корсаков - "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане";

- П. Чайковский "Трепак" (Русский танец) из балета "Щелкунчик";

- А. Хачатурян - "Лезгинка" из балета "Гаянэ";

- И. Кальман - Вступление или Антракт из оперетты "Сильва";

- И. Дунаевский - Увертюра из к/ф "Дети капитана Гранта";А. Петров - Увертюра из к/ф "Укрощение огня";

- П. И. Чайковский - Увертюра 1812 (кода).

В программе и порядке произведений возможны изменения. В случае непогоды мероприятие состоится в ККЗ "Октябрь" (Компроспект, 45).