Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на закрытие Фестиваля классической музыки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Шедевры мировой классики в исполнении Южно-Сахалинского симфонического оркестра можно послушать 5 сентября в 18.00 на площади перед домом правительства (Компроспект, 32), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Программа выступления:
- А. Вивальди - "Лето" (III ч.) из цикла "Времена года" (солистка Анна Болтыбаева);
- А. Вивальди - "Зима" (I ч.) из цикла "Времена года" (солист Александр Лопатин);
- Ж. Бизе - Увертюра из оперы "Кармен";
- В. Моцарт - Симфония №40 (1 ч.);
- Г. Свиридов - Вальс из цикла "Метель";
- И. Штраус - Полька "На охоте";
- В. Гаврилин - "Тарантелла" из балета "Анюта";
- М. Равель - "Болеро";
- Л. Бетховен - Симфония №5 (4 ч. реприза);
- В. Баснер - "На безымянной высоте" из к/ф "Тишина" (оркестр);
- М. Блантер - "Катюша" (оркестр);
- Д. Тухманов. "День Победы" (солисты - все вокалисты);
- П. Чайковский - "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик";
- С. Прокофьев - "Монтекки и Капулетти" из балета "Ромео и Джульетта";
- А. Лядов - "Баба-Яга";
- Н. Римский-Корсаков - "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане";
- П. Чайковский "Трепак" (Русский танец) из балета "Щелкунчик";
- А. Хачатурян - "Лезгинка" из балета "Гаянэ";
- И. Кальман - Вступление или Антракт из оперетты "Сильва";
- И. Дунаевский - Увертюра из к/ф "Дети капитана Гранта";А. Петров - Увертюра из к/ф "Укрощение огня";
- П. И. Чайковский - Увертюра 1812 (кода).
В программе и порядке произведений возможны изменения. В случае непогоды мероприятие состоится в ККЗ "Октябрь" (Компроспект, 45).
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