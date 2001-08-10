Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку "Мой любимый город"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция ко дню рождения Южно-Сахалинска открылась на 4 этаже ТРК «Сити Молл». Подарок для жителей и гостей города подготовили сахалинские художники и коллектив музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Над экспозицией работали как известные, так и начинающие авторы. Всего она насчитывает около 50 работ в различных техниках.
– 3 сентября у нас начинается общероссийский музейный форум. Приезжает порядка 100 участников со всей России: от Третьяковской галереи до Приморской государственной картинной галереи. Будет большое количество специалистов, которые смогут посмотреть, что у нас делается в этом направлении. А нам есть, что показать! – отметила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
Фантазия художников не знает пределов: масляную живопись и акварель сменяют картины, выполненные из стекла, в технике векторной графики, скетча и декоративной композиции. На них запечатлён светящийся сотнями огней город, его старые домики и переулки, площади и скверы. Город, одинаково прекрасный снежной зимой и красочной осенью, жарким летом и ранней весной.
– На моей работе изображён вечерний «Горный воздух», так как я часто катаюсь на горных лыжах вечерами. Вообще изначально это была абстракция: просто оставались краски, и я нанесла шпателем хаотичный рисунок. А потом появилась идея изобразить наш город, – рассказала художница Татьяна Гурнова.
Также вместе с экспонатами обновилось и выставочное пространство. Теперь в переходе на четвёртом этаже ТРК «Сити Молл» можно размещать больше работ мастеров.
Напомним, галерея «Город художников» открыта в рамках стратегического регионального проекта «Художники Сахалинской области». Здесь проходят персональные вернисажи сахалинских художников и тематические выставочные проекты. Гости могут лично познакомиться с мастерами, приобрести понравившиеся работы, а также создать собственные творения на мастер-классах.
Экспозиция «Мой любимый город» будет работать до 1 октября. Вход свободный. Выставка организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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