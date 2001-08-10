Театральный переворот: как в Сахалинской области модернизируют сферу культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области большое внимание уделяется сфере культуры. В регионе не только строят различные площадки для репетиций и выступлений, но и на постоянной основе привлекают известных артистов для работы с островными специалистами. Огромную роль в этом играет губернатор Валерий Лимаренко. Подробнее - в материале ниже.

Новый уровень театрального образования

По словам депутата Собрания Корсаковского городского округа Ильи Логачева, глава островного региона с подходом профессионального инженера систематизирует все сферы, в этом числе и культурную. Он создает условия для обнаружения и воспитания новых талантов.

Так, на прошлой неделе было подписано трехсторонее соглашение между областным правительством, СахГУ и Щукинским институтом.

Известный вуз будет обучать педагогов и школьников, проводить мастер-классы и выступление.

На Сахалине впервые проведут набор на программу "Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации для повышения квалификации островных специалистов.

Часть дисциплин направления будут курировать преподаватели СахГУ. Другие же осветят ведущие сотрудники Щукинского института. В этом году обучение начнут 28 человек.

Как отметил врио ректора СахГУ Александр Барбарич, проект будет функционировать с учетом реализации федерального проекта "Школьные театры".

Возможно, в скором времени в областном центре появится даже филиал Щукинского института. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

По словам губернатора, сотрудничество с одним из лучших театральных вузов страны - еще один шаг к повышению уровня образования специалистов в данной сфере.

Вторая сцена

Глава Щукинского института Евгений Князев уже успел побывать на Сахалине. Он высоко оценил потенциал Чехов-центра, а также новой сцены театра, которая в ближайшее время откроется в здании бывшего кинотеатра "Комсомолец".

В помещении улучшат акустику, изменят фойе и зрительный зал, который будет рассчитан на 200 мест. Он приобретет классическую международную форму, принятую для малых сцен, - black box ("черный ящик"). В помещении не будет зафиксированных кресел. Режиссеры смогут сами моделировать пространство.

Также там появится сцена, которая будет менять свое расположение в зависимости от творческих задач.

А прилегающая территория после преображения станет художественно-театральным кварталом.

Открыть площадку планируется уже в октябре. Туда перенесут театральные хиты Чехов-центра, среди которых - "Экстремалы", "Тестостерон" и другие спектакли малых форм, на которые сложно достать билеты.

Старт сезона

На основной сцене Чехов-центра сахалинцы и курильчане смогут увидеть массу новых спектаклей. Один из них презентуют уже в сентябре. Это "Порция Кохлан" по пьесе ирландской писательницы Марины Карр. Режиссером-постановщиком является Олег Еремин.

Официальное открытие сезона запланировано на 6 октября. По словам худрука Александра Агеева, зрителям представят обновленный спектакль "Метель". Дальше на сцене покажут оперетту "Сильва", над которой вместе работают Чехов-центр, Южно-Сахалинский симфонический оркестр и Сахалинская филармония. Произведение написано островным автором.

Осенью труппа вернется к работе над эскизом "Человек Ых-мифа" по сказке сахалинского писателя Владимира Санги. Режиссер постановки - Никита Новиков из Новосибирска.

Премьеры будут идти одна за другой. Но при этом без внимания не останутся и уже полюбившиеся произведения. Например, на новогодних праздниках покажут "Летучий корабль" и "Приключения Маши и Вити".

На этом власти региона останавливаться не собираются. Летом вместе с Театром наций Евгения Миронова на Сахалине состоится масштабный театральный фестиваль. Событие будет по-настоящему масштабным и знаковым для всей области.