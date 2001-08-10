Лучшие спектакли Дальнего Востока и страны увидят сахалинцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение с Народным артистом России, художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым. В его рамках на Сахалине в июне следующего года состоится масштабный театральный фестиваль, рассказали ТИА "Острова" в .

На протяжении двух недель сахалинцы и гости островной области смогут наслаждаться постановками театров Дальнего Востока. Также планируется пригласить лучшие театральные коллективы страны из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы.

- Комфортная жизнь в регионе - это не только качественные медицина и образование, но и насыщенная культурная жизнь. Мы хотим, чтобы сахалинцы, не выезжая из родного региона, могли соприкасаться с лучшими проявлениями всех видов искусства - изобразительного, музыкального, театрального. В этом году у нас открылось несколько галерей. Состоялся фестиваль "Крылья Сахалина" и молодежный форум "ОстроVа", где зрители услышали российских звезд и талантливых сахалинцев - студентов Академии Ларисы Долиной. Теперь настал черед театра. Наш Чехов-центр из года в год держит высокую планку - в зале всегда аншлаг. А на фестивале у сахалинцев будет возможность познакомиться с иным взглядом и сравнить постановки ведущих театров страны, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Экспертная комиссия определит лучшие спектакли, которые увидят зрители на фестивале. Масштабная программа охватит больше десяти постановок - как премьерных спектаклей, так и театральных хитов.

Театральный фестиваль пройдет на нескольких площадках: в Чехов-центре, в том числе и на малой сцене, на месте бывшего кинотеатра "Комсомолец", а также в театре кукол, актовом зале Сахалинского госуниверситета. Планируются также уличные спектакли в театральном сквере и городском парке.