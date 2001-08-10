Жителей Южно-Сахалинска приглашают на концерт народного ансамбля казачьей песни "Воля"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском парке в рамках творческого проекта «Культурная среда» 23 августа состоится концерт народного ансамбля казачьей песни «Воля». Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие будет проходить в шатре за мостом Влюблённых. Начало в 18.30. Вход свободный.
Напомним, цикл концертов «Культурная среда», организатором которых выступает ГДК «Родина», проводится в рамках общегородского проекта «Культурная столица». Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы учесть музыкальные вкусы разных поколений.
Анонсы событий проекта «Культурная столица» размещаются на сайте департамента культуры и туризма администрации города и социальных сетях муниципалитета.
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