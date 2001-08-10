Новые возможности: как проходит обучение сахалинских музыкантов в Академии эстрады Ларисы Долиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине уже более полугода существует Академия эстрады Ларисы Долиной, где обучают и продюссируют островных артистов. Идея ее создания принадлежит губернатору Валерию Лимаренко, который и договорился с известной исполнительницей о сотрудничестве. За короткое время талантливые музыканты смогли раскрыть свой потенциал и уже продемонстрировали это на практике. Выступления артистов жители могли видеть на самых масштабных мероприятиях в регионе. Среди них Молодежный форум «ОстроVa» и фестиваль «Крылья Сахалина». Подробнее — в материале ниже.

Культурный переворот

Во время одной из рабочих поездок на Донбасс Валерий Лимаренко услышал песню «Жить», которую сахалинский музыкант Георгий Зобов написал под впечатлением от увиденного в зоне СВО. Тогда губернатор решил, что необходимо поддержать талантливых артистов в регионе и связался с Ларисой Долиной, у которой уже есть Музыкальная академия в Москве. Глава региона смог договориться о создании такой школы и на Сахалине.

Уже 28 февраля была проведена первая встреча с участниками проекта, где обсудили детали работы. А затем прошел кастинг. На конкурс поступило 64 заявки от талантливых вокалистов и композиторов. Но только 27 из них прошли отбор в Академию.

Валерий Лимаренко отметил, что культура также важна для комфортной жизни населения, как и другие сферы. А талантливые музыканты должны иметь возможность развиваться и выходить за пределы региона.

Вдохновленные музыкой

Участниками Академии стали как опытные музыканты, так и талантливые дети. Самой юной из учениц была Александра Конищева. Во время кастингов ей было всего 11 лет.

По словам девочки, участие в таком проекте стало для нее настоящим подарком. За время занятий она уже многому научилась. Например, подтянула музыкальную фонетику. Это помогло юной артистке уверенно чувствовать себя на сцене. Юная певица подружилась с наставниками и очень ждет каждую репетицию.

Еще одна участница — преподаватель центральной детской музыкальной школы Александра Агаева. Для нее Академия — это возможность выйти из зоны комфорта. Артистка мечтает открыть для себя новые горизонты и поучаствовать в крупном проекте «Голос» на Первом канале.

Также в Академии обучается 19-летний Вячеслав Брой. Артист является студентом Сахалинского колледжа искусств и не мыслит своей жизни без музыки. По словам музыканта, Академия дала ему возможность зазвучать по-новому.

Обучают артистов не только вокалу, но и хореографическому искусству и актерскому мастерству. Среди наставников проекта такие известные музыканты, как участница четвертого сезона шоу «Голос» Юлия Шегай и джазовый вокалист, и пианист Сергей Архипов.

В сентябре этого года пройдет большой концерт выпускников Академии эстрады, к которому в настоящее время идет активная подготовка. На Сахалин прилетит сама Лариса Долина. Один из учеников — артист Чехов-центра Алексей Солдатов — споет вместе с ней песню «Жить». Также музыкант исполнит несколько своих композиций вместе с Южно-Сахалинским симфоническим оркестром.

По словам Алексея Солдатова, Академия помогла ему получить новый необычный опыт и знания. Наставники проекта — талантливые и увлеченные профессионалы своего дела. Это глоток свежего воздуха для островных артистов и возможность развиваться в сфере.

Только лучшее

Для того, чтобы ученики Академии могли заниматься творчеством в подходящих условиях, в Южно-Сахалинске открыли новый зал для репетиций Сахалинской филармонии. На территории в 500 кв.м. в здании бывшего спортивного клуба «Дзюдокан» сделали качественный ремонт. Там положили танцевальный паркет, оборудовали специальное освещение и профессиональную аудиосистему.

Артисты Академии уже начали гастрольную программу. На форуме «ОстроVа» они исполнили более 30 своих композиций. Свое мастерство вокалистам удалось продемонстрировать и на фестивале «Крылья Сахалина». Затем ученики школы отправятся в тур по районам области, где выступят со своей программой «Сахалинское лето». А в сентябре островные музыканты покажут свое мастерство на ВЭФ-2023 во Владивостоке.