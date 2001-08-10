Фестиваль национальных культур ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска 2 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается большая подготовка к празднованию Дня города. Областная столица целую неделю со 2 по 9 сентября будет фестивальной. Ряд ярких мероприятий запланирован на первую субботу сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 2 сентября откроется «Фестиваль фестивалей». Главной площадкой для празднеств с 11.00 до 17.00 станет городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Одним из масштабных в этот день будет фестиваль национальных культур в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Один из его организаторов и участников - известный ансамбль «Русский терем».

- Мы ожидаем участие большого количества национальных коллективов. С 11.00 до 17.00 на этой прекрасной площадке каждое сообщество сможет показать как прикладное творчество, так и концертные номера на свою тематику. Приглашаем всех южносахалинцев и гостей города разделить с нами праздник!, - рассказал директор ансамбля «Русский терем» Андрей Мельниченко.

В праздник горожан порадуют артисты как самого ансамбля, так и Сахалинского русского народного хора.

- Мы уже плотно занимаемся, готовим выступление как с уже полюбившимися, так и новыми номерами, надеемся, что они придутся по душе зрителям в этот прекрасный день. Мы очень любим День города, это важный для каждого жителя праздник, - делится хормейстер творческого коллектива Ирина Мельниченко.

Одна из участниц будущего выступления на площадке - юная артистка ансамбля современной народной песни «Русский терем» Елизавета Политун.

- Очень ждем 2 сентября, покажем красочную программу, она точно удивит и порадует каждого зрителя и слушателя. Конечно, у нас есть постоянный репертуар, но к празднику мы добавим нового!, - рассказала Елизавета.

Напомним, ансамбль «Русский терем» был создан в 2008 году. За 15 лет коллектив становился многократным призером муниципальных, областных, всероссийских и международных фестивалей. Ансамбль - постоянный участник всех городских мероприятий, в том числе благотворительных концертов, один из лучших коллективов области и гордость островного края.

Со 2 по 9 сентября в рамках празднования Дня города концерты, спортивные показательные выступления, игры, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина, дома культуры «Родина», скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.

С программой праздничных мероприятий можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале «Официальный Южный».