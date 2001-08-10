"Крылья Сахалина" порадуют гостей фестивалем электронной этнической музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На малой сцене масштабного события «Крылья Сахалина» состоится фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф» 18 и 19 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Музыкальное шоу пройдет при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, регионального центра народного творчества, Сахалинской филармонии и творческого сообщества музыкантов и диджеев «CHARISMA».

В пятницу с 17:00 и субботу с 14:00 гостей порадуют диджейскими сетами Алексей Неизвестный, Иван Шамаев, Исай, Константин Миненко, Мунлайт Глим, Про и Слэм Айди.

19 августа с 20:00 зрителей ждёт главная программа фестиваля, где выступят Маадыр Хертек из Республики Тыва с горловым пением, южно-сахалинские вокалисты Евгения Тодика, Ирина Иконникова, Руслан Гараисаев. Хореографическое направление представят Юлия Мельникова из Тымовского и ансамбль «Люди Ых Миф» из Южно-Сахалинска.