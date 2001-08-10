В Южно-Сахалинске продолжается II Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов "SakhАрхивFest"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Документальные ленты о значимых исторических событиях в жизни региона, ранее не доступные широкой публике, теперь можно увидеть в городском парке. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Южно-Сахалинске продолжается II Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов «SakhАрхивFest», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Каждую среду в стеклянном шатре на кинопоказы собираются любители истории, сахалинские исследователи и краеведы. Очередная встреча была посвящена известным архитектурным объектам областного центра. Перед началом показа исследователь, краевед и член сообщества «Народный сахалинский гид» Лариса Орехова рассказала об исторических зданиях, расположенных на центральных улицах города.
В программу показа вошли архивные кинофильмы, рассказывающие о появлении в Южно-Сахалинске Дворца пионеров (ДДЮТ), мозаичных панно на зданиях по Коммунистическому проспекту, а также Главпочтамте. Кроме того, горожане могли стать свидетелями открытия выставки Сахалинского областного художественного музея в Доме офицеров и легкоатлетической эстафеты 1962 года.
- Наша цель — показать, каким был Южно-Сахалинск раньше. На самом деле в городе проходило много мероприятий: различные фестивали, туристические слеты. К сожалению, об этом сохранилось мало воспоминаний, но есть архивные киноленты, которые раскрывают историю этих событий, - добавил заведующий отделом организации мероприятий «Культурно-туристического центра г. Южно-Сахалинска» Андрей Кафкан.
Демонстрация оцифрованных кинодокументов в подобном формате ведется специалистами Государственного исторического архива Сахалинской области с прошлого года. Первый фестиваль вызвал большой интерес среди жителей региона.
- В прошлом году мы провели первый фестиваль, получили большой отклик от жителей и гостей нашей области. Нас заметили даже за пределами региона. В этом году мы решили продолжить дело, которое пользуется большой популярностью. Историей родного края интересуется не только старшее поколение, но и молодежь, - отметила главный архивист Государственного исторического архива Сахалинской области Елена Носова.
Второй Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» организован Государственным историческим архивом Сахалинской области совместно с «Культурно-туристическим центром г. Южно-Сахалинска» при содействии городского парка им. Гагарина.
Кинопоказы проходят по средам в 18.00 в стеклянном шатре городского парка. Следующая встреча запланирована на 16 августа. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта «Встречи с историей». Анонсы предстоящих встреч также можно найти в телеграм-канале «Культурно-туристического центра г. Южно-Сахалинска».
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