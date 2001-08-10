Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на концерт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 8 августа, в Южно-Сахалинске состоится концерт эстрадного дуэта Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. Мероприятие начнется в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уже десятый год в Южно-Сахалинске реализуется проект "Культурная столица". В его рамках на протяжении всего лета каждую среду в большом шатре на территории городского парка культуры и отдыха за мостом Влюбленных проходят концерты. Организатором выступает ГДК "Родина". Вход на мероприятия свободный.

Афиша мероприятий и анонсы событий проекта размещаются на сайте департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, городского дома культуры "Родина" и социальных сетях муниципалитета.