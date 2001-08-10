Сахалинцев приглашают на открытие выставки "Путешествие в МИФ коренных народов Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 августа в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится презентация проекта "Путешествие в Миф коренных народов Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.
Творческий проект был реализован в течение 2020-2022 года при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Он объединяет два направления деятельности Сахалинского областного художественного музея: искусство сахалинских художников и коренных малочисленных народов Севера.
На выставке представлены произведения заслуженного художника РФ Дю Мен Су, членов Союза художников РФ: Дё Сон Ен и Сергея Новоселова - это портреты представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалина, сцены традиционных праздников.
Экспонаты этнографических коллекций из фондов сахалинских и хоккайдских музеев на графических листах Натальи Кирюхиной, члена Союза художников РФ, из серии «Аборигены Сахалина, Курил и Японии» объединены определенной темой: «Мужчина-охотник», «Женские украшения», «Амулеты и атрибуты шамана», «Медвежий праздник».
Также на выставке будут представлены керамические скульптуры в исполнении Катерины Новоселовой, члена Союза профессиональных гончаров, выполненные по мотивам сказок коренных народов Сахалина.
Традиционные нивхские, уильтинские, эвенкийские и нанайские костюмы, ритуальная посуда, панно выполнены известными мастерами, представителями коренных малочисленных народов севера Сахалина. В своих работах мастера, сохраняя традиций художественной обработки материалов, привносят современные новшества, развивая и совершенствуя, таким образом, народное искусство.
Выставка будет работать до 10 сентября 2023 г.
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