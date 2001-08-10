Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской литературной премии "Чистая книга"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Принять участие в конкурсном отборе на присуждение литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга" предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Премия учреждена в память о выдающемся русском писателе и публицисте Федоре Александровиче Абрамове в 2019 году и вручается один раз в два года авторам литературных произведений в двух номинациях - "Современная проза" и "Литературная критика". Также определяются победители в специальных номинациях, устанавливаемых учредителями.
Выдвинуть произведения на конкурсный отбор могут издательства, средства массовой информации, творческие союзы и объединения, литературные ассоциации, музеи, библиотеки, органы управления культуры субъектов Российской Федерации, редакции литературно-художественных журналов и другие организации, занимающиеся продвижением книги и чтения.
Прием заявок на конкурсный отбор проходит до 1 ноября 2023 года. Определение победителей конкурсного отбора будет осуществляться с 15 ноября 2023 г. по 15 марта 2024 г. экспертным советом премии. Его возглавляет председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. Церемонию награждения планируется провести в июне 2024 года в рамках 5-го фестиваля книги "Белый конь".
Подробная информация о порядке выдвижения произведений, порядке проведения премиального процесса, информация о ходе, участниках и победителях конкурсного отбора представлена на сайте премии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:26 28 Июля В Сахалинскую область идут дожди, но станет прохладнее
15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 16:24 Вчера Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
- 10:12 Вчера Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
- 11:21 1 Августа Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 1 Августа Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?