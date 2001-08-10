Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской литературной премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в конкурсном отборе на присуждение литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга" предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Премия учреждена в память о выдающемся русском писателе и публицисте Федоре Александровиче Абрамове в 2019 году и вручается один раз в два года авторам литературных произведений в двух номинациях - "Современная проза" и "Литературная критика". Также определяются победители в специальных номинациях, устанавливаемых учредителями.

Выдвинуть произведения на конкурсный отбор могут издательства, средства массовой информации, творческие союзы и объединения, литературные ассоциации, музеи, библиотеки, органы управления культуры субъектов Российской Федерации, редакции литературно-художественных журналов и другие организации, занимающиеся продвижением книги и чтения.

Прием заявок на конкурсный отбор проходит до 1 ноября 2023 года. Определение победителей конкурсного отбора будет осуществляться с 15 ноября 2023 г. по 15 марта 2024 г. экспертным советом премии. Его возглавляет председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. Церемонию награждения планируется провести в июне 2024 года в рамках 5-го фестиваля книги "Белый конь".

Подробная информация о порядке выдвижения произведений, порядке проведения премиального процесса, информация о ходе, участниках и победителях конкурсного отбора представлена на сайте премии.