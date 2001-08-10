Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посмотреть на мир сахалинского художника Дё Сон Ена приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска. Персональная выставка открылась в галерее "Город художников" на втором этаже ТРК "Сити Молл". Вместе с автором гости отправятся в путешествие по Сахалину, Приморью, Крыму, Санкт-Петербургу и другим странам. Всего представлено 28 картин, большую часть из них можно приобрести, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

- Я люблю путешествовать и по Сахалинской области, и по другим регионам, и за рубежом. То, что я замечаю в разных местах, я изображаю. Конечно, не один к одному, а добавляю что-то своё. Например, могу передвинуть скалу, человека, птицу, они не вмещаются в кадр. Получается собирательный образ, - рассказал художник.

Дё Сон Ен родился 12 февраля 1960 года в Южно-Сахалинске. Окончил декоративное отделение Иркутского училища искусств и живописное отделение Дальневосточного института искусств. С 1994 года - член Союза художников России. Является обладателем многих наград. В их числе - почётные грамоты Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Сахалинской области.

- Для нас большая честь выставлять работы Дё Сон Ена. Александр Енович подобрал работы ярких, тёмных тонов, чтобы они не потерялись на белых стенах. Но я уверена, что все его картины настолько наполнены красотой, светом и любовью. Они не могут потеряться ни на каком фоне, - поделилась впечатлениями министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Галерея "Город художников" открыта в рамках стратегического регионального проекта "Художники Сахалинской области". Жители и гости островного региона могут лично познакомиться с мастерами, приобрести понравившиеся работы, а также создать собственные творения на мастер-классах.

Выставка организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

- "Город художников" помогает открыть наших сахалинских авторов для более широкой аудитории. С начала работы площадки её посетили более четырёх тысяч человек. Люди приходят в торговый центр за другим, но, попадая в наш выставочный зал, они оказываются под большим впечатлением! - отметила директор музея Евгения Фирсова.

Гостей ждут по адресу: ТРК "Сити Молл", 2 этаж (лот № 277) и 4 этаж (строение C). Время работы: Вт-Вс, с 11 до 19:00. Вход свободный. Подробности по телефонам: 8-924-888-87-43, 8(4242)30-10-24.