Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерты трех коллективов в рамках "Культурной среды" состоятся в августе в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители и гости областного центра смогут посетить следующие выступления:

09 августа - концерт эстрадного дуэта "РусБус";

16 август - концерт рок-группы "Iskrit";

23 августа - концерт народного ансамбля казачьей песни "Воля".

Концерты, организатором которых выступает ГДК "Родина", проходят в большом шатре на территории городского парка культуры и отдыха за мостом Влюбленных. Начало в 18.30. Вход на мероприятия свободный.

Общегородской творческий проект "Культурная столица" реализуется в Южно-Сахалинске уже десятый год подряд.

Афиша мероприятий и анонсы событий проекта "Культурная столица" азмещаются на сайте департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, городского дома культуры "Родина" и социальных сетях муниципалитета.