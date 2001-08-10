Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
Сейчас 23:45
91,59|100,94|66,91
В Сахалинской области растут объемы вылова лососей
15:22, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт клуба волонтеров "Дари добро"

Сахалинцев приглашают на концерт клуба волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Надежда приглашает друзей» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 августа. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

С творческими номерами выступят специалисты библиотеки и участники клуба волонтеров культуры «Дари добро».

Встреча пройдет в сквере СахОУНБ. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет перенесено в конференц-зал.

Вход свободный. Телефон для справок +7 (4242) 45-25-28

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?