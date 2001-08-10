Известный нивхский художник прочитает лекцию сахалинцам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приглашенным гостем "Сахалинского ЭтноЛектория" станет известный нивхский художник Фёдор Мыгун. На лекции 9 августа он расскажет о направлениях своего творчества.
Федор Мыгун - один из самых известных нивхских художников, мастер-резчик, участник региональных, всероссийских художественных и декоративно-прикладных выставок. Работы Федора Мыгуна содержат в собраниях государственные и частные музеи России. Большую часть своей жизни он прожил на Сахалине и посвятил ее сохранению и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов островного региона. На лекции вы узнаете о вехах жизни Фёдора Мыгуна, направлениях его творчества, а также как и с помощью каких средств он выражает свои идеи и мысли.
Для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока огромное значение имеет искусство. Через различные его формы - живопись, скульптуру, рукоделие, резьбу по кости и дереву - коренные народы выражают свои традиции, мифологию, верования и отношение к природе. Искусство является средством передачи знаний, истории и ценностей из поколения в поколение. Оно помогает сохранить и укрепить идентичность, а также бороться за сохранение и защиту своих прав и территорий.
Фёдор Мыгун родился в селе Астрахановка около Благовещенска. Закончил Абрамцевское художественное училище в Московской области, работал учителем художественной школы в с. Некрасовка, корреспондентом и редактором нивхской газеты "Нивх Диф". Сейчас он - методист отдела музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея.
Напомним, Российский этнографический музей в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом реализует проект "Сахалинский ЭтноЛекторий". Это популярная просветительская площадка Российского этнографического музея, на базе которой ученые читают лекции, посвященные этнографии, археологии, истории и фольклористике.
Вход на лекцию свободный.
Дата и время проведения: 9 августа 2023 г., 16:00
Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей, Коммунистический проспект, 29.
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