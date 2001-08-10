Жителей Южно-Сахалинска приглашают на сольный концерт Святослава Булатова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке в рамках творческого проекта "Культурная среда" 26 июля состоится сольный концерт популярного сахалинского исполнителя Святослава Булатова. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие будет проходить в шатре за мостом Влюблённых. Начало в 18.30. Вход свободный.

Зрителей ждут яркие номера, зажигательные песни и танцы. В программе лучшие музыкальные композиции из репертуара артиста: как популярные песни, так и авторские.

Святослав Булатов - лауреат и дипломант всероссийских конкурсов и фестивалей, участник телевизионных проектов. В творчестве певца сочетаются разные музыкальные стили и жанры.

Напомним, цикл концертов "Культурная среда", организатором которых выступает ГДК "Родина", проводится в рамках общегородского проекта "Культурная столица". Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы учесть музыкальные вкусы разных поколений. Концерты творческих коллективов и исполнителей Южно-Сахалинска в парке проходят по средам на крытой площадке в шатре за озером, что позволяет проводить их и в дождь.

Анонсы событий проекта "Культурная столица" размещаются на сайте департамента культуры и туризма администрации города, Дома культуры "Родина" и социальных сетях муниципалитета.