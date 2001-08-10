Первый в сезоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие проекта "Чеховский сквер" в этом сезоне состоялось 20 июля на территории музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Его посетили более 300 человек, рассказали ТИА "Острова" в музее.

С самого начала работы "Чеховского сквера" внимание прохожих привлекали стройные торговые ряды оживлённой и красочной ярмарки "На улице купеческой", наполненные атмосферой творчества сахалинских умельцев. Настоящий мир рукоделия: серьги и бусы из камней, оригинальные и неповторимые изделия из бисера, картины, вязаные и сшитые игрушки собственного изготовления - каждый покупатель нашёл для себя что-то уникальное и неповторимое.

Началось открытие проекта с танцевально-музыкальной программы "В объятиях лета". Яркая концертная программа, посвященная традиционным семейным ценностям, любви и дружбе включала в себя не только исполнение вокальных номеров, но и танец классического балета. В программе прозвучали песни и романсы: "Любовь похожая на сон", "Платье", "Только раз бывает в жизни встреча", "Погода в доме", "Там, где клён шумит", "Любовь волшебная страна", "Живёт моя отрада" в исполнении Натальи Козловой, Дины Шамрай и Алексея Прохорова. Юная воспитанница школы Национального балета Сахалина Марго Данилёнок под руководством Надежды Рума порадовала гостей мероприятия утончённостью и изяществом в исполненных ею балетных зарисовках. Певица и композитор Ольга Смирнова исполнила песню о Сахалине "Остров надежды" собственного сочинения. Зрители встречали выступления артистов тепло и громкими аплодисментами.

Нотку веселья в мероприятие внёс своим представлением озорной клоун Гоша. Он развлекал зрителей интересными фокусами, вовлекая самых смелых зрителей в свои игры, приглашал добровольцев на сцену, шутил и веселился.

- Огромная благодарность организаторам мероприятия за прекрасную программу, чудесную атмосферу праздника музыки и любви. Какие таланты вы привлекаете! Голоса прекрасные, а Гоша - просто клад, это было так необычно и интересно. Спасибо, надеемся на новые встречи, - отметила участник сквера Татьяна Барабашева.

Во время пешеходной экскурсии "Перекрёсток времени" по летнему скверу гости смогли узнать о последнем периоде жизни и творчества писателя, интересные факты из истории театра на Сахалине, историю скульптурных композиций сквера.

В сквере расположилась и "мастерская" сахалинского художника Сергея Васенкина, который увлечённо рассказывал слушателям о своём творчестве и делился секретами создания живописных полотен, создавая на глазах пешеходов неповторимый пейзаж.

Художница Ирина Ушакова также поделилась своим опытом и провела мастер-класс по написанию портрета карандашом на открытом воздухе.

Для юных посетителей сквера провели игру-путешествие "В поисках лета", которая состояла из нескольких площадок. На станции "Аквагрим" специалист музея порадовал участников необычными рисунками на лице, посетители станции "Самоделкин" сделали из цветной бумаги и клея актуальный в летнюю жару аксессуар - веер, а на остановке "В поисках лета" игроки изучали скульптуры сквера и выполняли задания. Приняв участие в настольной игре "Маршрутом Чехова", игроки проверили свою эрудицию, а также узнали много интересных фактов о тех местах, в которых побывал Антон Павлович. По итогу все участники получили призы.

Катание в фаэтоне на лошади, основном средстве передвижения в XIX веке, - это роскошный и элегантный способ насладиться природой и окунуться в чеховскую эпоху. Никто из путешествующих в повозке по скверу не остался равнодушным.

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" благодарит за поддержку региональное министерство культуры и архивного дела, а также выражает благодарность партнёрам: Национальному балету Сахалина, Сахалинскому Международному театральному центру им. А. П. Чехова, артистам Дине Шамрай, Наталье Козловой, Ольге Смирновой и концертмейстеру детской школы искусств "Этнос" Алексею Прохорову.

Проект "Чеховский сквер" проходит в областном центре с 2015 года в летний период с июля по сентябрь. Он стал традиционным и полюбился посетителям разнообразием интересных мероприятий и особенной по-чеховски доброй атмосферой.

"Чеховский сквер" будет проходить два раза в месяц по четвергам до сентября. Следующее мероприятие состоится 28 июля с 16:00 до 19:00.