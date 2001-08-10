Первый в сезоне "Чеховский сквер" в Южно-Сахалинске собрал более 300 человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие проекта "Чеховский сквер" в этом сезоне состоялось 20 июля на территории музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Его посетили более 300 человек, рассказали ТИА "Острова" в музее.
С самого начала работы "Чеховского сквера" внимание прохожих привлекали стройные торговые ряды оживлённой и красочной ярмарки "На улице купеческой", наполненные атмосферой творчества сахалинских умельцев. Настоящий мир рукоделия: серьги и бусы из камней, оригинальные и неповторимые изделия из бисера, картины, вязаные и сшитые игрушки собственного изготовления - каждый покупатель нашёл для себя что-то уникальное и неповторимое.
Началось открытие проекта с танцевально-музыкальной программы "В объятиях лета". Яркая концертная программа, посвященная традиционным семейным ценностям, любви и дружбе включала в себя не только исполнение вокальных номеров, но и танец классического балета. В программе прозвучали песни и романсы: "Любовь похожая на сон", "Платье", "Только раз бывает в жизни встреча", "Погода в доме", "Там, где клён шумит", "Любовь волшебная страна", "Живёт моя отрада" в исполнении Натальи Козловой, Дины Шамрай и Алексея Прохорова. Юная воспитанница школы Национального балета Сахалина Марго Данилёнок под руководством Надежды Рума порадовала гостей мероприятия утончённостью и изяществом в исполненных ею балетных зарисовках. Певица и композитор Ольга Смирнова исполнила песню о Сахалине "Остров надежды" собственного сочинения. Зрители встречали выступления артистов тепло и громкими аплодисментами.
Нотку веселья в мероприятие внёс своим представлением озорной клоун Гоша. Он развлекал зрителей интересными фокусами, вовлекая самых смелых зрителей в свои игры, приглашал добровольцев на сцену, шутил и веселился.
- Огромная благодарность организаторам мероприятия за прекрасную программу, чудесную атмосферу праздника музыки и любви. Какие таланты вы привлекаете! Голоса прекрасные, а Гоша - просто клад, это было так необычно и интересно. Спасибо, надеемся на новые встречи, - отметила участник сквера Татьяна Барабашева.
Во время пешеходной экскурсии "Перекрёсток времени" по летнему скверу гости смогли узнать о последнем периоде жизни и творчества писателя, интересные факты из истории театра на Сахалине, историю скульптурных композиций сквера.
В сквере расположилась и "мастерская" сахалинского художника Сергея Васенкина, который увлечённо рассказывал слушателям о своём творчестве и делился секретами создания живописных полотен, создавая на глазах пешеходов неповторимый пейзаж.
Художница Ирина Ушакова также поделилась своим опытом и провела мастер-класс по написанию портрета карандашом на открытом воздухе.
Для юных посетителей сквера провели игру-путешествие "В поисках лета", которая состояла из нескольких площадок. На станции "Аквагрим" специалист музея порадовал участников необычными рисунками на лице, посетители станции "Самоделкин" сделали из цветной бумаги и клея актуальный в летнюю жару аксессуар - веер, а на остановке "В поисках лета" игроки изучали скульптуры сквера и выполняли задания. Приняв участие в настольной игре "Маршрутом Чехова", игроки проверили свою эрудицию, а также узнали много интересных фактов о тех местах, в которых побывал Антон Павлович. По итогу все участники получили призы.
Катание в фаэтоне на лошади, основном средстве передвижения в XIX веке, - это роскошный и элегантный способ насладиться природой и окунуться в чеховскую эпоху. Никто из путешествующих в повозке по скверу не остался равнодушным.
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" благодарит за поддержку региональное министерство культуры и архивного дела, а также выражает благодарность партнёрам: Национальному балету Сахалина, Сахалинскому Международному театральному центру им. А. П. Чехова, артистам Дине Шамрай, Наталье Козловой, Ольге Смирновой и концертмейстеру детской школы искусств "Этнос" Алексею Прохорову.
Проект "Чеховский сквер" проходит в областном центре с 2015 года в летний период с июля по сентябрь. Он стал традиционным и полюбился посетителям разнообразием интересных мероприятий и особенной по-чеховски доброй атмосферой.
"Чеховский сквер" будет проходить два раза в месяц по четвергам до сентября. Следующее мероприятие состоится 28 июля с 16:00 до 19:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:24 14 Июля Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства
15:03 17 Июля Участники конкурса "Лидеры России" презентовали решения для привлечения высококвалифицированных кадров на Сахалин
11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Выбор редакции
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?