20 июля в Южно-Сахалинске откроется

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом сезоне жителей и гостей города ждёт насыщенная программа, которая никого не оставит равнодушным. Горожане смогут в полной мере погрузиться в атмосферу эпохи, в которой жил и творил Антон Павлович.

Пешеходная экскурсия по скверу "Перекрёсток времени", познакомит с историей Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" и Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, гости узнают о скульптурных композициях "Чеховского сквера". Обращения к биографии и произведениям А. П. Чехова раскроют новые, не известные ранее страницы из жизни писателя.

Посетители музея смогут проверить свои знания биографии А. П. Чехова в "Интеллектуальном экипаже", запряжённом орловским рысаком, проехать в фаэтоне по скверу, основном средстве передвижения XIX века.

Особое место в сердцах зрителей займёт выступление сахалинских артистов в танцевально-музыкальной программе "В объятиях лета". Романсы и песни, которые хорошо известны широкому кругу почитателей отечественной эстрады: "Любовь волшебная страна", "Там, где клён шумит", "Погода в доме" и другие для вас исполнят сахалинские артисты: Дина Шамрай, Наталья Козлова, Ольга Смирнова и Алексей Прохоров. Также зрителей порадует выступление участников Национального балета Сахалина под управлением Надежды Рума.

"На улице художников" - площадка, где секреты своего мастерства раскроют художник-живописец Сергей Васенкин и художница Ирина Ушакова. Они покажут то, как рождаются картины, и проведут мастер-классы для желающих.

Путешествуя по "Чеховскому скверу" во время подвижной игры "В поисках лета", дети смогут вжиться в роль персонажей писателя, решить задачи, связанные с его произведениями, проявить свои знания биографии Антона Павловича.

Соревнуясь в знаниях о жизни и творчестве писателя, желающие пройдут "Маршрутом Чехова". Это путешествие по пути следования на каторжный остров в 1890 году и обратно в Москву, где тогда жил Антон Павлович.

Аквагрим будет интересным и весёлым развлечением на нашем празднике.

На протяжении всего дня будет проходить ярмарка "На улице купеческой", где все желающие приобретут работы сахалинских мастеров, авторские украшения, сувениры и др.

Партнёры мероприятия: Национальный балет Сахалина, Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, артисты Дина Шамрай, Наталья Козлова, Ольга Смирнова и концертмейстер детской школы искусств "Этнос" Алексей Прохоров.

Проект "Чеховский сквер" проходит в областном центре с 2015 года каждый второй и четвёртый четверг месяца с июля по сентябрь и включает в себя разнообразные массовые мероприятия, которые привлекают всё большее количество гостей и жителей города. Интерактивные площадки рассчитаны на любую возрастную аудиторию и могут быть интересны всем.

Вход на мероприятия свободный.