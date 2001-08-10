Тихоокеанское
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12:47, | Новости культуры Сахалина и Курил

Для Сахалинской филармонии открыли новый репетиционный зал

Для Сахалинской филармонии открыли новый репетиционный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый репетиционный зал площадью более 500 квадратных метров, оснащенный современным оборудованием и передовой акустикой, открылся в Южно-Сахалинске. К репетициям в новом здании на улице Ленина приступили музыканты и вокалисты. С большим событием артистов областной филармонии поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

Чтобы обеспечить комфорт для репетиций музыкантов и вокалистов, при строительстве использовали передовые технологии, в частности звукоизоляционную каркасную облицовку стен, создав среду, где звук не проникает ни снизу, ни сверху. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе профессиональной звукозаписывающей аппаратурой. Теперь здесь занимаются не только артисты филармонии, участники "Академии эстрады", но и сторонние коллективы, которые раньше репетировали в приспособленных помещениях учреждения культуры.

- Бывали моменты, когда мы репетировали в практически соседней с администрацией филармонии комнате. А сейчас я просто в восторге. Все получилось отлично, прекрасные условия, - поделился баянист Олег Сальников.

На торжественном открытии артистам презентовали и проект строительства первого концертного зала для Сахалинской филармонии, а также дополнительных репетиционных помещений для коллективов. Концертный зал будет соответствовать всем мировым стандартам и станет жемчужиной культурной жизни региона. Строительство планируется начать в конце этого года. Зал будет рассчитан на 1000 посадочных мест. Весь комплекс, включая сопутствующие технические помещения, будет занимать около 6500 квадратных метров.

- Этот проект является важным шагом в развитии культурной инфраструктуры нашего региона. Филармонический зал с современной акустикой и достаточным количеством посадочных мест позволит проводить высококлассные концерты и мероприятия, привлекать талантливых музыкантов и артистов, а также удовлетворить потребности наших жителей в культурных мероприятиях. Это будет не только место для музыкальных выступлений, но и центр, где будут проводиться культурные и образовательные программы. Я уверен, что филармония станет гордостью Сахалинской области и привлечет внимание не только нашего населения, но и гостей из других регионов. Мы будем следить за ходом строительства и с нетерпением ждать открытия этого замечательного объекта, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Открытие репетиционного зала и строительство первого концертного зала крайне важные события для культурной жизни нашего региона. Это не только дает мощный импульс для развития музыкального искусства, но и создает условия для профессиональной подготовки и выступлений наших талантливых музыкантов, - подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Директор Сахалинской филармонии Илья Александров поблагодарил всех, кто принимал участие в создании новых залов учреждения и грядущих проектов - архитекторов, строителей, спонсоров.

- Мы очень рады открытию репетиционного зала для музыкантов филармонии. Это долгожданное событие, которое позволит нам значительно улучшить условия работы и подготовки наших талантливых музыкантов. А будущий концертный зал позволит нам предложить жителям и гостям качественные концертные программы и мероприятия, которые будут соответствовать высоким стандартам филармонического искусства, - отметил Илья Александров.

Напомним, организовать новые площади для артистов весной этого года поручил губернатор Валерий Лимаренко. В мае комфортный зал для репетиций получили сахалинские хореографические коллективы. В кратчайшие сроки для них отремонтировали просторное помещение на улице Есенина. Раньше у хореографических коллективов не было собственного дома. Танцоры оттачивали мастерство на разных площадках учреждений культуры. Теперь все репетиции проводятся в одном удобном зале. Там же занимаются постановкой хореографических номеров для "Академии эстрады", участники которой проходят обучение под руководством Ларисы Долиной и педагогов ее музыкальной академии. Соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России, которое предполагает долгосрочную совместную работу по поиску и обучению талантливых артистов региона, в начале этого года подписал Валерий Лимаренко.

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