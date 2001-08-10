Для Сахалинской филармонии открыли новый репетиционный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый репетиционный зал площадью более 500 квадратных метров, оснащенный современным оборудованием и передовой акустикой, открылся в Южно-Сахалинске. К репетициям в новом здании на улице Ленина приступили музыканты и вокалисты. С большим событием артистов областной филармонии поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

Чтобы обеспечить комфорт для репетиций музыкантов и вокалистов, при строительстве использовали передовые технологии, в частности звукоизоляционную каркасную облицовку стен, создав среду, где звук не проникает ни снизу, ни сверху. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе профессиональной звукозаписывающей аппаратурой. Теперь здесь занимаются не только артисты филармонии, участники "Академии эстрады", но и сторонние коллективы, которые раньше репетировали в приспособленных помещениях учреждения культуры.

- Бывали моменты, когда мы репетировали в практически соседней с администрацией филармонии комнате. А сейчас я просто в восторге. Все получилось отлично, прекрасные условия, - поделился баянист Олег Сальников.

На торжественном открытии артистам презентовали и проект строительства первого концертного зала для Сахалинской филармонии, а также дополнительных репетиционных помещений для коллективов. Концертный зал будет соответствовать всем мировым стандартам и станет жемчужиной культурной жизни региона. Строительство планируется начать в конце этого года. Зал будет рассчитан на 1000 посадочных мест. Весь комплекс, включая сопутствующие технические помещения, будет занимать около 6500 квадратных метров.

- Этот проект является важным шагом в развитии культурной инфраструктуры нашего региона. Филармонический зал с современной акустикой и достаточным количеством посадочных мест позволит проводить высококлассные концерты и мероприятия, привлекать талантливых музыкантов и артистов, а также удовлетворить потребности наших жителей в культурных мероприятиях. Это будет не только место для музыкальных выступлений, но и центр, где будут проводиться культурные и образовательные программы. Я уверен, что филармония станет гордостью Сахалинской области и привлечет внимание не только нашего населения, но и гостей из других регионов. Мы будем следить за ходом строительства и с нетерпением ждать открытия этого замечательного объекта, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Открытие репетиционного зала и строительство первого концертного зала крайне важные события для культурной жизни нашего региона. Это не только дает мощный импульс для развития музыкального искусства, но и создает условия для профессиональной подготовки и выступлений наших талантливых музыкантов, - подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Директор Сахалинской филармонии Илья Александров поблагодарил всех, кто принимал участие в создании новых залов учреждения и грядущих проектов - архитекторов, строителей, спонсоров.

- Мы очень рады открытию репетиционного зала для музыкантов филармонии. Это долгожданное событие, которое позволит нам значительно улучшить условия работы и подготовки наших талантливых музыкантов. А будущий концертный зал позволит нам предложить жителям и гостям качественные концертные программы и мероприятия, которые будут соответствовать высоким стандартам филармонического искусства, - отметил Илья Александров.

Напомним, организовать новые площади для артистов весной этого года поручил губернатор Валерий Лимаренко. В мае комфортный зал для репетиций получили сахалинские хореографические коллективы. В кратчайшие сроки для них отремонтировали просторное помещение на улице Есенина. Раньше у хореографических коллективов не было собственного дома. Танцоры оттачивали мастерство на разных площадках учреждений культуры. Теперь все репетиции проводятся в одном удобном зале. Там же занимаются постановкой хореографических номеров для "Академии эстрады", участники которой проходят обучение под руководством Ларисы Долиной и педагогов ее музыкальной академии. Соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России, которое предполагает долгосрочную совместную работу по поиску и обучению талантливых артистов региона, в начале этого года подписал Валерий Лимаренко.