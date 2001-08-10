Открыта выставка "Наследие предков: фольклор коренных народов Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка, приуроченная к Международному дню коренных народов мира, начала свою работу 18 июля. На ней представлено более 40 изданий из фонда отдела краеведения СахОУНБ, в том числе единственная в мире газета на нивхском языке "Нивх диф", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Тематические разделы экспозиции состоят из изданий о литературном творчестве писателей КМНС, а также фольклоре нивхов, уйльта, нанайцев и айнов. Также на выставке представлены информационные справки о фольклоре каждого этноса.
Так, с литературным творчеством коренных этносов Сахалина познакомят работы Владимира Санги и Григория Чинкова-Эдянома. Фольклор этих народов конца XIX - середины XX века отражен в книгах Бронислава Пилсудского, Чунера Таксами, Василия Чесалина. Многие мифы переданы в своем первоначальном истолковании, без литературно-художественной обработки.
В изданиях историка литературы и литературоведа Вячеслава Огрызко «Нивхская литература. Сборник» и «Эвенкийская литература. Сборник», собраны статьи этнографов-североведов о становлении и развитии литературы коренных этносов. Кроме того, в двухтомном биобиблиографическом справочнике автор предпринял попытку дать сведения практически обо всех участниках литературного процесса у малочисленных народов Севера и Дальнего Востока за последние сто лет.
Выставка расположена в фойе 1-го этажа СахОУНБ и будет работать до 31 августа. Вход свободный. После экспонирования большинство книг будут доступны в режиме читального зала и абонемента. Также некоторые издания представлены в единственном эксземпляре из депозитарного фонда и будут доступны только в отделе краеведения.
Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-37.
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